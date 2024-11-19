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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украина выпустила по рф восемь ракет ATACMS - Reuters

Украина выпустила по рф восемь ракет ATACMS - Reuters

Киев  •  УНН

 • 1025 просмотра

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Украина выпустила восемь ракет ATACMS по военному объекту в Брянской области рф, две из них были перехвачены. Атака состоялась после получения разрешения от администрации Байдена на 1000-й день войны.

Украина атаковала рф 8 ракетами ATACMS, две из них россии удалось перехватить. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя США, передает УНН.

"... россии удалось перехватить две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что удар был нанесен по точке поставки боеприпасов", - говорится в сообщении.

Добавим

Украина использовала американские ракеты ATACMS для удара по территории России во вторник, воспользовавшись недавно предоставленным разрешением от бывшей администрации президента Джо Байдена на 1000-й день войны.

россия заявила, что ее войска сбили пять из шести ракет, которые были выпущены по военному объекту в Брянской области. Отмечается, что обломки одной из них упали на объект, вызвав пожар, который удалось быстро потушить, жертв и разрушений нет.

Украинские военные публично не уточняли, какое оружие они использовали, но источник в украинском правительстве и официальный представитель США подтвердили, что использовали ATACMS.

Напомним

На этой неделе Байден одобрил использование Украиной ATACMS, ракет наибольшей дальности, которые поставлял Вашингтон, для таких атак в россии. москва описала их потенциальное использование как эскалацию, которая сделает Вашингтон прямым комбатантом в войне и приведет к мести россии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS