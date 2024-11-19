Украина выпустила по рф восемь ракет ATACMS - Reuters
Киев • УНН
Украина выпустила восемь ракет ATACMS по военному объекту в Брянской области рф, две из них были перехвачены. Атака состоялась после получения разрешения от администрации Байдена на 1000-й день войны.
Украина атаковала рф 8 ракетами ATACMS, две из них россии удалось перехватить. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя США, передает УНН.
"... россии удалось перехватить две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что удар был нанесен по точке поставки боеприпасов", - говорится в сообщении.
Добавим
Украина использовала американские ракеты ATACMS для удара по территории России во вторник, воспользовавшись недавно предоставленным разрешением от бывшей администрации президента Джо Байдена на 1000-й день войны.
россия заявила, что ее войска сбили пять из шести ракет, которые были выпущены по военному объекту в Брянской области. Отмечается, что обломки одной из них упали на объект, вызвав пожар, который удалось быстро потушить, жертв и разрушений нет.
Украинские военные публично не уточняли, какое оружие они использовали, но источник в украинском правительстве и официальный представитель США подтвердили, что использовали ATACMS.
Напомним
На этой неделе Байден одобрил использование Украиной ATACMS, ракет наибольшей дальности, которые поставлял Вашингтон, для таких атак в россии. москва описала их потенциальное использование как эскалацию, которая сделает Вашингтон прямым комбатантом в войне и приведет к мести россии.