Венгрия разместит системы ПВО возле границы с Украиной
Киев • УНН
Министр обороны Венгрии приказал развернуть средства ПВО в северо-восточной части страны. Решение связано с изменениями в ядерной доктрине РФ и разрешением Запада на удары по российской территории.
Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий поручил развернуть средства противовоздушной обороны в северо-восточной части страны, ближайшей к Украине. В видео, размещенном на Facebook, министр обороны обосновал этот шаг тем, что "российско-украинская война вступила в самую опасную фазу за всю историю". Об этом пишет УНН со ссылкой на Telex.
Детали
Шалай-Бобровницкий отметил, что украинцы получили от западных государств разрешение на использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории россии, а кремль из-за этого, по его словам, изменил свою ядерную доктрину.
Дополнение
российский диктатор владимир путин объявил об изменении доктрины только после того, как администрация США разрешила Украине удары ракетами большой дальности по российской территории. Доктрина позволяет россии ответить ядерным ударом по своей территории, если по ней будет нанесен удар западным оружием.
Однако, как пишет Telex, можно предположить, что такой ядерный удар не будет нанесен по северо-восточной части Венгрии. Ей может больше угрожать российские ракетные удары, например, недавно нанесенный россиянами удар по закарпатским территориям вблизи венгерской границы - еще до того, как появились новости о решении разрешить использование американских баллистических ракет ATACMS, британской Storm Shadow и ее французского варианта, крылатой ракеты SCALP, против российских целей. Реагируя на ракетную атаку на Закарпатье, Сийярто предложил активизировать мирные усилия.
Умеров об использовании Storm Shadow: не будем вдаваться в подробности21 нояб. 2024, 06:26 • 14693 просмотра