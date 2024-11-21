Венгрия разместит системы ПВО возле границы с Украиной

ukenru
Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
09:50 • 55582 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
08:36 • 101647 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 115985 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 124572 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 162288 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 162812 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 118702 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 160949 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 168052 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 125896 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 128190 просмотра
Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

Рост активности вражеской авиации на северо-восточном направлении: есть угроза авиаударов

 • 110256 просмотра
Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие

 • 112949 просмотра
Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

 • 108756 просмотра
Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

Украину накрыла масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

 • 115795 просмотра
В Днепре произошли взрывы

В Днепре произошли взрывы

 • 114446 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

08:08 • 106123 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 162268 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 135403 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 162797 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 160938 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

10:56 • 1183 просмотра
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

10:38 • 14625 просмотра
Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

10:13 • 51839 просмотра
Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

08:28 • 64592 просмотра
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

 • 101441 просмотра
Актуальное
Венгрия разместит системы ПВО возле границы с Украиной

Венгрия разместит системы ПВО возле границы с Украиной

Киев  •  УНН

 • 9935 просмотра

Read in English

Министр обороны Венгрии приказал развернуть средства ПВО в северо-восточной части страны. Решение связано с изменениями в ядерной доктрине РФ и разрешением Запада на удары по российской территории.

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий  поручил развернуть средства противовоздушной обороны в северо-восточной части страны, ближайшей к Украине. В видео, размещенном на Facebook, министр обороны обосновал этот шаг тем, что "российско-украинская война вступила в самую опасную фазу за всю историю". Об этом пишет УНН со ссылкой на Telex.

Детали

Шалай-Бобровницкий отметил, что украинцы получили от западных государств разрешение на использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории россии, а кремль из-за этого, по его словам, изменил свою ядерную доктрину.

Дополнение

российский диктатор владимир путин объявил об изменении доктрины только после того, как администрация США разрешила Украине удары ракетами большой дальности по российской территории. Доктрина позволяет россии ответить ядерным ударом по своей территории, если по ней будет нанесен удар западным оружием.

Однако, как пишет Telex, можно предположить, что такой ядерный удар не будет нанесен по северо-восточной части Венгрии. Ей может больше угрожать российские ракетные удары, например, недавно нанесенный россиянами удар по закарпатским территориям вблизи венгерской границы - еще до того, как появились новости о решении разрешить использование американских баллистических ракет ATACMS, британской Storm Shadow и ее французского варианта, крылатой ракеты SCALP, против российских целей. Реагируя на ракетную атаку на Закарпатье, Сийярто предложил активизировать мирные усилия.

Умеров об использовании Storm Shadow: не будем вдаваться в подробности21 нояб. 2024, 06:26 • 14693 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаНовости Мира
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
facebookFacebook
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS