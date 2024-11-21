Умеров об использовании Storm Shadow: не будем вдаваться в подробности
Киев • УНН
Министр обороны Украины отказался комментировать сообщения о применении британских ракет Storm Shadow. Умеров заявил, что Украина использует все доступные средства для защиты.
После того, как появились сообщения, что Украина впервые применила британские ракеты Storm Shadow по россии, министр обороны Украины Рустем Умеров отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет во время пресс-конференции в среду, как и представитель Министерства обороны Великобритании на вопрос CNN, пишет УНН.
Детали
"Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому не будем вдаваться в подробности. Но мы просто посылаем, что мы способны и в состоянии ответить", - сказал Умеров.
"Мы будем защищаться и наносить ответные удары... всеми доступными средствами", - добавил он.
ВСУ ударили по россии британскими Storm Shadow - Bloomberg20 нояб. 2024, 14:58 • 18359 просмотров