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ВСУ ударили по россии британскими Storm Shadow - Bloomberg

ВСУ ударили по россии британскими Storm Shadow - Bloomberg

Киев  •  УНН

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Украина впервые применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ. Разрешение на использование ракет предоставлено в ответ на привлечение Россией северокорейских войск.

Украина выпустила британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, передает УНН

Как отмечает издание, это  первый случай использования Storm Shadow для ударов по территории рф. 

Удары с использованием ракет Storm Shadow были одобрены в ответ на развертывание россией северокорейских войск для войны против Украины - шаг москвы, который правительство Великобритании расценило как эскалацию конфликта.

Ранее

Во вторник о том, что Украина впервые с разрешения Запада якобы атаковала курскую область британскими ракетами Storm Shadow, сообщали российские провоенные телеграм-каналы.

Также издание The Times со ссылкой на источники писало, что запрет ударять Украине по российской территории британскими ракетами Storm Shadow, вероятно, сняли.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
bloomberg-lpBloomberg L.P.
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина