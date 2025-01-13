"Хлопок" на Брянщине: под атакой, вероятно, российский химзавод

Брянский химический завод в рф под атакой, на территорию якобы упали обломки ракеты. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Российские Telegram-каналы сообщают об атаке ВСУ.

"ВСУ попытались атаковать ракетами ATACMS Брянский химический завод в городе Сельцо Брянской области", - пишет SHOT.

По информации SHOT, обломки сбитой ATACMS рухнули на территории предприятия. Официальной информации о происшествии пока что нет.

Добавим

"Брянск гудит", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кроме того, глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал в Telegram новое сообщение.

"Военные производства рф должны страдать", - написал Ермак.

Впоследствии он оставил более обстоятельный комментарий относительно взрывов в Брянске.

"Что-то сильно взрывается в Брянске. Также Силы обороны продолжают сдерживать врага на фронте, но тыл в рф все больше чувствует войну. ВПК должен прекратить свое существование", - резюмировал Ермак.

Ранее

Telegram-каналы сообщали о тревоге в Брянской области, а также работе российских систем ПВО.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории области был уничтожен БпЛА.