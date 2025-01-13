"Хлопок" на Брянщине: под атакой, вероятно, российский химзавод
Киев • УНН
На территории Брянского химического завода в рф упали обломки ракеты ATACMS. Руководство Украины намекает на успешную атаку по военному производству агрессора.
Брянский химический завод в рф под атакой, на территорию якобы упали обломки ракеты. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Российские Telegram-каналы сообщают об атаке ВСУ.
"ВСУ попытались атаковать ракетами ATACMS Брянский химический завод в городе Сельцо Брянской области", - пишет SHOT.
По информации SHOT, обломки сбитой ATACMS рухнули на территории предприятия. Официальной информации о происшествии пока что нет.
Добавим
"Брянск гудит", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Кроме того, глава Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал в Telegram новое сообщение.
"Военные производства рф должны страдать", - написал Ермак.
Впоследствии он оставил более обстоятельный комментарий относительно взрывов в Брянске.
"Что-то сильно взрывается в Брянске. Также Силы обороны продолжают сдерживать врага на фронте, но тыл в рф все больше чувствует войну. ВПК должен прекратить свое существование", - резюмировал Ермак.
Ранее
Telegram-каналы сообщали о тревоге в Брянской области, а также работе российских систем ПВО.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории области был уничтожен БпЛА.