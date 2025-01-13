"Бавовна" на Брянщині: під атакою, ймовірно, російський хімзавод

Брянський хімічний завод у рф під атакою, на територію нібито впали уламки ракети. Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.

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Російські Telegram-канали повідомляють про атаку ЗСУ.

"ЗСУ спробували атакувати ракетами ATACMS Брянський хімічний завод у місті Сільце Брянської області", - пише SHOT.

За інформацією SHOT, уламки збитої ATACMS звалилися на території підприємства. Офіційної інформації про подію поки що немає.

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"Брянськ гудить", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Крім того, глава Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив у Telegram новий допис.

"Воєнні виробництва рф мають страждати", - написав Єрмак.

Згодом він залишив більш грунтовний коментар щодо вибухів у Брянську.

"Щось сильно вибухає в Брянську. Також Сили оборони продовжують стримувати ворога на фронті, але тил в рф все більше відчуває війну. ВПК має припинити своє існування", - резюмував Єрмак.

Раніше

Telegram-канали повідомляли про тривогу в Брянській області, а також роботу російських систем ППО.

Губернатор Брянської області олександр богомаз заявив, що на території області було знищено БпЛА.