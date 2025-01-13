"Бавовна" на Брянщині: під атакою, ймовірно, російський хімзавод
Київ • УНН
На території Брянського хімічного заводу в рф впали уламки ракети ATACMS. Керівництво України натякає на успішну атаку по військовому виробництву агресора.
Брянський хімічний завод у рф під атакою, на територію нібито впали уламки ракети. Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Російські Telegram-канали повідомляють про атаку ЗСУ.
"ЗСУ спробували атакувати ракетами ATACMS Брянський хімічний завод у місті Сільце Брянської області", - пише SHOT.
За інформацією SHOT, уламки збитої ATACMS звалилися на території підприємства. Офіційної інформації про подію поки що немає.
Додамо
"Брянськ гудить", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Крім того, глава Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив у Telegram новий допис.
"Воєнні виробництва рф мають страждати", - написав Єрмак.
Згодом він залишив більш грунтовний коментар щодо вибухів у Брянську.
"Щось сильно вибухає в Брянську. Також Сили оборони продовжують стримувати ворога на фронті, але тил в рф все більше відчуває війну. ВПК має припинити своє існування", - резюмував Єрмак.
Раніше
Telegram-канали повідомляли про тривогу в Брянській області, а також роботу російських систем ППО.
Губернатор Брянської області олександр богомаз заявив, що на території області було знищено БпЛА.