В кремле снова угрожают: за якобы удар Украины по Таганрогу, Песков обещает ответ «как будет признано целесообразным»
Киев • УНН
россия обещает ответить на заявленный удар Украины по военному аэродрому в таганроге ракетами ATACMS. песков заявил, что ответ будет дан «тогда и так, как будет признано целесообразным».
россия намерена ответить на удар Украины по Таганрогу который, по версии минобороны рф, был нанесен ракетами ATACMS.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами, что рф обязательно ответит на атаку по городу таганрог в ростовской области. минобороны рф утверждает, что удар якобы был нанесен по аэродрому в городе, дальнобойными ракетами ATACMS.
Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ будет. ... Тогда и так, как будет признано целесообразным... Будет обязательно»
Напомним,
УНН передает: в минобороны рф заявили об утреннем ракетном ударе по военному аэродрому в таганроге, с использованием американских ракет «ATACMS». По данным российского военного ведомства, часть ракет якобы была сбита и отклонена средствами ПВО.
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