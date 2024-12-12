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В кремле снова угрожают: за якобы удар Украины по Таганрогу, Песков обещает ответ «как будет признано целесообразным»

В кремле снова угрожают: за якобы удар Украины по Таганрогу, Песков обещает ответ «как будет признано целесообразным»

Киев  •  УНН

 • 6312 просмотра

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россия обещает ответить на заявленный удар Украины по военному аэродрому в таганроге ракетами ATACMS. песков заявил, что ответ будет дан «тогда и так, как будет признано целесообразным».

россия намерена ответить на удар Украины по Таганрогу который, по версии минобороны рф, был нанесен ракетами ATACMS.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами, что рф обязательно ответит на атаку по городу таганрог в ростовской области. минобороны рф утверждает, что удар якобы был нанесен по аэродрому в городе, дальнобойными ракетами ATACMS.

Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ будет. ... Тогда и так, как будет признано целесообразным... Будет обязательно»

- сказал Песков, сообщают российские СМИ.

Напомним,

УНН передает: в минобороны рф заявили об утреннем ракетном ударе по военному аэродрому в таганроге, с использованием американских ракет «ATACMS». По данным российского военного ведомства, часть ракет якобы была сбита и отклонена средствами ПВО.

В аэропорту Сочи ввели план "Ковер" и фоне атаки дронов: задержаны все рейсы11 дек. 2024, 18:59 • 27657 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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