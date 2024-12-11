В аэропорту Сочи ввели план "Ковер" и фоне атаки дронов: задержаны все рейсы
Киев • УНН
В аэропорту Сочи приостановлены все рейсы из-за введения плана "Ковер" с 19:30. Это происходит на фоне масштабной атаки беспилотников на регионы рф и оккупированный Крым.
В аэропорту российского Сочи введен план «Ковер», вероятно, на фоне атаки беспилотников. Задержаны рейсы на вылет и на прилет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По данным Росавиации, ограничения введены с 19:30 вечера.
Ранее
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что несколько регионов рф и оккупированный Крым под атакой беспилотников.