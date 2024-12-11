Масштабная атака беспилотников: несколько регионов рф и оккупированный Крым под ударом

Несколько регионов рф и оккупированный Крым под атакой. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

"россия под атакой БПЛА. Несколько регионов сразу. Также удары идут по Крыму", - сообщил Коваленко.

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Информацию об обстреле оккупированного Севастополя подтвердил назначенный россией "губернатор" аннексированного региона михаил развожаев. В городе прогремели взрывы, пишут местные паблики.

В рф заявили, что Украина атаковала Таганрог ракетами "ATACMS"