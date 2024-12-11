Масштабная атака беспилотников: несколько регионов рф и оккупированный Крым под ударом
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сообщил об атаках БПЛА на несколько регионов рф и Крым. В Севастополе прогремели взрывы, что подтвердил назначенный россией "губернатор" города.
Несколько регионов рф и оккупированный Крым под атакой. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
"россия под атакой БПЛА. Несколько регионов сразу. Также удары идут по Крыму", - сообщил Коваленко.
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Информацию об обстреле оккупированного Севастополя подтвердил назначенный россией "губернатор" аннексированного региона михаил развожаев. В городе прогремели взрывы, пишут местные паблики.
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