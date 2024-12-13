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"Ответ на атаку на Таганрог": в россии придумали причину новых массированных ударов по Украине

"Ответ на атаку на Таганрог": в россии придумали причину новых массированных ударов по Украине

Киев  •  УНН

 • 9223 просмотра

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Минобороны рф заявило о массированном ударе по энергетической и топливной инфраструктуре Украины в ответ на атаку ATACMS по таганрогу. ПВО Украины сбила 81 из 94 ракет и 80 из 193 дронов.

В минобороны рф заявили, что сегодня россия обстреляла украинскую энергетическую и топливную инфраструктуру в качестве ответа за удар якобы ракетами ATACMS по военному аэродрому в районе таганрога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram. 

11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами российской федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса

- говорится в заявлении минобороны рф. 

В российском ведомстве добавили, что цель удара якобы достигнута и все объекты якобы поражены.

Дополнение

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 81 из 94 ракет и 80 из 193 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря.

Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки рф повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах, графики отключений на сегодня усилили - сейчас во всех регионах применяются три очереди одновременно. 

Напомним 

12 декабря в минобороны рф заявили об утреннем ракетном ударе по военному аэродрому в таганроге, с использованием американских ракет "ATACMS". По данным российского военного ведомства, часть ракет якобы была сбита и отклонена средствами ПВО.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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