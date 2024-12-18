Шольц оправдал отказ в Taurus для Украины заявлением Трампа о "глупом" разрешении Байдена на удары по рф

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что недавние комментарии новоизбранного президента США Дональда Трампа о войне в Украине подкрепили его собственный непоколебимый отказ поставлять Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus, сообщает dpa, пишет УНН.

Шольц заявил во вторник, что он категорически против предоставления Украине оружия большой дальности, которое может нанести удар вглубь российской территории, из соображений осторожности, чтобы избежать эскалации.

«И если я правильно понимаю, это также будет оцениваться аналогично в будущем, например, в рамках трансатлантического сотрудничества. По крайней мере, это то, что я прочитал у президента Трампа в его последних интервью», - сказал Шольц.

Трамп осудил решение действующего президента США Джо Байдена позволить Украине нанести удар по российской территории ракетами, поставляемыми США, как «очень глупое».

«Я не думаю, что это должно было быть разрешено, [...] конечно, не за несколько недель до моего вступления в должность», - сказал Трамп журналистам на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде. «Почему они сделали это, не спросив меня, что я думаю? Я бы не позволил ему это сделать. Я думаю, что это была большая ошибка».

Трамп не сказал, отменит ли он это решение после вступления в должность 20 января.

Дополнение

В ноябре Байден разрешил Киеву атаковать определенные цели в России ракетами ATACMS с целью защиты от продолжающегося российского вторжения. Франция и Великобритания также недавно ослабили ограничения на использование крылатых ракет, которые страны поставляли Украине.