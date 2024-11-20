Израиль не закроет посольство в Киеве, несмотря на угрозу атаки
Киев • УНН
Посол Израиля Михаэль Бродский заявил о продолжении работы посольства в Киеве в обычном режиме. США, Италия, Испания и Греция закрыли свои представительства из-за угрозы воздушного нападения.
Израиль не будет закрывать свое посольство в Киеве, заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, несмотря на предупреждение о возможной воздушной атаке, из-за которого ряд других стран Запада закрыли свои представительства по соображениям безопасности, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
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"Сейчас мы работаем в обычном режиме", - сказал Михаэль Бродский The Times of Israel.
США, Италия, Испания, Греция сегодня закрыли свои посольства в Киеве из-за данных разведки, указывающих на возможную крупную воздушную атаку. В последние дни кремль возмущался из-за решения Вашингтона разрешить Украине использовать против россии американские ракеты большой дальности ATACMS.
Британское посольство в Киеве продолжает работу, несмотря на закрытие других дипучреждений20 нояб. 2024, 11:39 • 11147 просмотров