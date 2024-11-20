Британское посольство в Киеве продолжает работу, несмотря на закрытие других дипучреждений
Киев • УНН
Посольство Великобритании остается открытым в Киеве, несмотря на закрытие дипучреждений США, Испании, Италии и Греции. Безопасность персонала и британских граждан остается приоритетом.
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работать, со ссылкой на заявление дипведомства сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
"Посольство Великобритании в Киеве остается открытым. Однако безопасность нашего персонала и британских граждан в Украине имеет первоочередное значение, и мы постоянно проверяем положение нашего посольства и советы по путешествиям", - говорится в заявлении.
Ранее
Посольства четырех стран - США, Испании, Италии и Греции - сообщили о приостановке работы после предупреждения дипломатического учреждения США о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.
В ЦПД СНБО по пунктам разъяснили ситуацию после закрытия ряда посольств из-за возможной атаки20 нояб. 2024, 10:49 • 12024 просмотра