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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британское посольство в Киеве продолжает работу, несмотря на закрытие других дипучреждений

Британское посольство в Киеве продолжает работу, несмотря на закрытие других дипучреждений

Киев  •  УНН

 • 11046 просмотра

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Посольство Великобритании остается открытым в Киеве, несмотря на закрытие дипучреждений США, Испании, Италии и Греции. Безопасность персонала и британских граждан остается приоритетом.

Посольство Великобритании в Киеве продолжает работать, со ссылкой на заявление дипведомства сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Посольство Великобритании в Киеве остается открытым. Однако безопасность нашего персонала и британских граждан в Украине имеет первоочередное значение, и мы постоянно проверяем положение нашего посольства и советы по путешествиям", - говорится в заявлении.

Ранее

Посольства четырех стран - США, Испании, Италии и Греции - сообщили о приостановке работы после предупреждения дипломатического учреждения США о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.

В ЦПД СНБО по пунктам разъяснили ситуацию после закрытия ряда посольств из-за возможной атаки20 нояб. 2024, 10:49 • 12024 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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