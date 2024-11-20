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В ЦПД СНБО по пунктам разъяснили ситуацию после закрытия ряда посольств из-за возможной атаки

В ЦПД СНБО по пунктам разъяснили ситуацию после закрытия ряда посольств из-за возможной атаки

Киев  •  УНН

 • 7636 просмотра

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Руководитель ЦПД СНБО объяснил планы рф по обстрелам и предоставил рекомендации украинцам, после закрытия четырех иностранных посольств в Киеве на фоне предупреждения об атаках.

После закрытия четырех посольств иностранных стран в Киеве на фоне предупреждения дипломатического учреждения США о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко выступил с очередным разъяснением, пишет УНН.

Детали

"Еще раз уточню", - написал Коваленко, приведя четыре пункта:

1. " россияне готовились к обстрелам в холодное время года - это их тактика. Накапливали ракеты, готовили авиацию, флот. Ставка на крылатые ракеты и баллистику, а также дроны для истощения ПВО. Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали", - указал Коваленко.

2. " россияне имеют в своем арсенале разные типы ракет. И это также известно", - отметил председатель ЦПД.

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3. "Информационно сейчас они также пытаются шатать панические настроения на фоне закрытия посольств. Что нужно делать украинцам в данной ситуации? За три года широкомасштабности, а также зная сейчас о наличии в россии ракет и планов по обстрелам Украины, инфраструктуры, украинцы уже понимают ситуацию - нужно спланировать свое время и подготовить для себя безопасные места на случай тревоги, просчитать маршрут и время, за которое до этих безопасных мест можно добраться. Также важно следить за официальными сообщениями, в частности, воздушных Сил", - подчеркнул Коваленко.

4. "Относительно паники, которую пытаются подогревать - еще раз уточню, что россия готовилась к обстрелам, и это является частью войны. Планы россиян известны Силам обороны. Противодействие есть и будет", - указал Коваленко в Telegram.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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