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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посольства еще двух стран в Киеве закрываются из-за угрозы атаки

Посольства еще двух стран в Киеве закрываются из-за угрозы атаки

Киев  •  УНН

 • 2193 просмотра

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Посольства Италии, Греции, США и Испании в Киеве приостанавливают работу из-за возможной воздушной атаки. Дипломатические учреждения призывают своих граждан соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях.

Посольства Италии и Греции в Киеве, вслед за дипучреждениями США и Испании, тоже сегодня закрываются из-за угрозы воздушной атаки, о чем сообщили на сайте и в соцсетях соответственно, пишет УНН.

Детали

"Посольство США в Киеве опубликовало на своем сайте информацию о возможном авиаударе высокой интенсивности сегодня, 20 ноября. В качестве меры пресечения посольство Италии в Киеве сегодня будет оставаться закрытым для посещения. Однако посольство продолжает работать", - указали в посольстве Италии в Киеве на своем сайте.

В случае воздушной тревоги всем гражданам Италии, находящимся в стране, в посольстве рекомендовали "соблюдать самые строгие меры по уменьшению риска и немедленно отправиться в ближайшее укрытие".

"Посольство Греции, по соображениям безопасности, останется сегодня закрытым для общественности. Пожалуйста, избегайте поездок и оставайтесь в безопасных местах", - указали в посольстве Греции в Киеве в Facebook.

Ранее

Посольства США и Испании сообщили о приостановке работы на фоне угрозы воздушной атаки.

Испания вслед за США приостанавливает работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки - EFE20 нояб. 2024, 08:50 • 7355 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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