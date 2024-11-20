Испания вслед за США приостанавливает работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки - EFE
Киев • УНН
Посольство Испании в Киеве временно закрыло свою штаб-квартиру после получения информации о возможной воздушной атаке. Дипучреждение рекомендует испанцам в Украине принять меры безопасности и иметь доступ к укрытию.
Посольство Испании в Киеве, вслед за дипломатическим учреждением США, приняло решение временно закрыть свою штаб-квартиру после получения информации о возможной воздушной атаке в эту среду, сообщает EFE, пишет УНН.
Детали
Первым об остановке своей деятельности сообщило посольство США.
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«Вскоре после обнародования этого заявления именно посольство Испании в Киеве заявило, что не будет предоставлять услуг в дневное время из-за «повышенного риска воздушных атак по всей Украине», - указывает издание.
В электронном письме, разосланном испанцам, проживающим в стране, посольство, как сообщается, рекомендует им «принимать крайние меры безопасности, соблюдать все рекомендации местных властей и всегда иметь укрытие».
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