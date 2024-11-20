Посольство США в Киеве предупредило о "возможной мощной атаке"
Киев • УНН
Посольство США в Киеве получило информацию о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. Дипучреждение будет закрыто, а гражданам США рекомендуют подготовить укрытие и следить за местными новостями.
В посольстве США в Киеве сообщили о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. В дипломатическом учреждении просят граждан США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае воздушной тревоги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление посольства.
Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. Из соображений безопасности посольство будет закрыто, а сотрудники посольства получат инструкции относительно укрытия на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги
В посольстве рассказали о действиях, которые необходимо предпринять:
Следите за новостями в местных средствах массовой информации
Определить места укрытия заранее до объявления воздушной тревоги
Немедленно найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги
Придерживаться указаний украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
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