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Последствия массированной атаки рф на энергетику: Одесса и Бурштын восстанавливаются, в других регионах воду и тепло вернули

Киев  •  УНН

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В Украине продолжается ликвидация последствий массированного обстрела энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация в Одессе, где постепенно восстанавливают водо- и теплоснабжение, а также в Бурштыне.

Самая сложная ситуация после массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре - в Одесской области, в Одессе постепенно восстанавливают водо- и теплоснабжение, также отдельное внимание Бурштыну в Ивано-Франковской области, а в других регионах тепло- и водоснабжение после обстрелов восстановлено, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В громадах и регионах продолжается ликвидация последствий вчерашнего массированного обстрела энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация в Одесской области", - указал Кулеба.

По словам чиновника, в городе Одесса восстанавливают подачу водоснабжения, также отдельные локации работают на генераторах, развернуты Пункты несокрушимости. Частично восстановлено отопление, идет работа по полному восстановлению теплоснабжения.

Больницы и другие социально важные объекты обеспечены из альтернативных и резервных источников энергии, добавил Кулеба.

"Отдельное внимание городу Бурштын на Ивано-Франковщине. Там уже запустили теплоснабжение", - указал он.

И добавил, что ускоряют работы по установке когенерационных установок и модульных котельных на местах.

"В других регионах тепло- и водоснабжение после обстрелов восстановлено", - отметил Кулеба.

"Должны быть готовы к сверхтяжелой зиме, параллельно идет работа по децентрализации объектов тепловой и электрической генерации, чтобы несмотря на удары врага украинцы оставались с теплом", - сообщил вице-премьер.

Графики отключений действуют в большинстве регионов, запланирован импорт электричества из 5 стран - Минэнерго18 нояб. 2024, 08:39 • 6931 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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