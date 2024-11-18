Графики отключений действуют в большинстве регионов, запланирован импорт электричества из 5 стран - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за вражеской атаки в большинстве регионов Украины действуют графики отключений электроэнергии. Прогнозируется импорт электричества из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3427 МВт*ч.
Вследствие вражеской атаки применяются графики отключения электроснабжения в большинстве регионов Украины, прогнозируется импорт электричества из 5 стран, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Вчера утром россия осуществила очередную массированную атаку на украинскую энергетическую систему. Враг нанес удары по объектам генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны", - указали в министерстве.
Энергетики, как отмечается, работают над ликвидацией последствий атак.
"Вследствие вражеской атаки сегодня с 06:00 до 22:00 действуют графики почасовых отключений в большинстве регионов Украины. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - сообщили в Минэнерго.
В ряде областей Украины отменили графики отключений света18 нояб. 2024, 06:55 • 13444 просмотра
И призвали всех рационально использовать электроэнергию. "Экономное потребление электроэнергии уменьшает нагрузку на энергосистему", - отметили в ведомстве.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 148 898 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3427 МВт*ч и мощностью 338 МВт.