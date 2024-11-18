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Графики отключений действуют в большинстве регионов, запланирован импорт электричества из 5 стран - Минэнерго

Графики отключений действуют в большинстве регионов, запланирован импорт электричества из 5 стран - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 5844 просмотра

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Из-за вражеской атаки в большинстве регионов Украины действуют графики отключений электроэнергии. Прогнозируется импорт электричества из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3427 МВт*ч.

Вследствие вражеской атаки применяются графики отключения электроснабжения в большинстве регионов Украины, прогнозируется импорт электричества из 5 стран, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Вчера утром россия осуществила очередную массированную атаку на украинскую энергетическую систему. Враг нанес удары по объектам генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны", - указали в министерстве.

Энергетики, как отмечается, работают над ликвидацией последствий атак.

"Вследствие вражеской атаки сегодня с 06:00 до 22:00 действуют графики почасовых отключений в большинстве регионов Украины. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - сообщили в Минэнерго.

В ряде областей Украины отменили графики отключений света18 нояб. 2024, 06:55 • 13444 просмотра

И призвали всех рационально использовать электроэнергию. "Экономное потребление электроэнергии уменьшает нагрузку на энергосистему", - отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 148 898 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт 

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 3427 МВт*ч и мощностью 338 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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