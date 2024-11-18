В ряде областей Украины отменили графики отключений света
Киев • УНН
Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области отменили графики почасовых отключений электроэнергии. Решение принято по распоряжению Укрэнерго до отдельного указания.
В ряде областей Украины отменили графики отключений электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и местных властей.
Детали
В частности, свет решили не отключать в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях.
"Хорошая новость от Укрэнерго. Графики почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области на сегодня отменены. Хотя замечу, ситуация в течение дня может измениться", - написал глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram.
Львовоблэнерго обнародовало обновленные графики, где отключения потребителей не указаны.
"По новому распоряжению Укрэнерго, пока ГПВ отменены до отдельного указания", - отметили в Прикарпатьеоблэнерго.
"В 07:39 18.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПВ на 18.11.24 г. до отдельной команды", - отметили в Закарпатьеоблэнерго.
В понедельник Укрэнерго вводит ограничения электроэнергии по всей стране17 нояб. 2024, 17:02 • 35963 просмотра