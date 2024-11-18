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В ряде областей Украины отменили графики отключений света

В ряде областей Украины отменили графики отключений света

Киев  •  УНН

 • 9026 просмотра

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Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области отменили графики почасовых отключений электроэнергии. Решение принято по распоряжению Укрэнерго до отдельного указания.

В ряде областей Украины отменили графики отключений электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и местных властей.

Детали

В частности, свет решили не отключать в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях.

"Хорошая новость от Укрэнерго. Графики почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области на сегодня отменены. Хотя замечу, ситуация в течение дня может измениться", - написал глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram.

Львовоблэнерго обнародовало обновленные графики, где отключения потребителей не указаны.

"По новому распоряжению Укрэнерго, пока ГПВ отменены до отдельного указания", - отметили в Прикарпатьеоблэнерго.

"В 07:39 18.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПВ на 18.11.24 г. до отдельной команды", - отметили в Закарпатьеоблэнерго.

В понедельник Укрэнерго вводит ограничения электроэнергии по всей стране17 нояб. 2024, 17:02 • 35963 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина