В понедельник Укрэнерго вводит ограничения электроэнергии по всей стране
Киев • УНН
18 ноября в Украине вводятся ограничения электроснабжения из-за повреждения энергообъектов. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.
18 ноября во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что с 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно
Причина временного возвращения ограничений - повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки
Там добавили, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Точные графики отключений можно узнать на сайте и официальных страницах вашего оператора системы распределения.
Напомним
Ночью россия осуществила массированную атаку на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.
Во время атаки россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование. По данным МАГАТЭ, после массированных ракетных ударов рф украинские АЭС сократили производство электроэнергии из-за повреждения подстанций.
Во время ночной массовой атаки россия выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов17 нояб. 2024, 08:17 • 52944 просмотра