Рютте и Эрдоган обсудили войну в Украине и саммит НАТО-2026

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Анкаре 25 ноября обсудили вопросы войны рф против Украины. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса в Х, передает УНН.

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Я встретился с президентом Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить растущие вызовы нашей коллективной безопасности, включая угрозу терроризма, войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке - написал Марк Рютте.

Как отметили в пресс-службе НАТО, Марк Рютте похвалил Турцию за «твердую поддержку украинской оборонной промышленности боеприпасами, артиллерией и необходимой помощью, а также за ее ключевую роль в таких инициативах, как Черноморское зерновое соглашение и другие дипломатические усилия».

В свою очередь, пресс-служба правления коммуникаций Турции сообщила, что чиновники обсудили, «что можно сделать, чтобы остановить войну», которую начало террористическое государство против Украины.

Среди других тем пресс-служба называет саммит НАТО 2026 года, который будет принимать Турция, и солидарность союзников по альянсу с Анкарой в «поставке материалов оборонной промышленности», а также вклад Турции в НАТО.

После визита в Турцию Марк Рютте отправится в Грецию, где встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом.

Напомним,

Ранее в УНН информировали, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность относительно разрешения США на использование Украиной ATACMS против России.

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