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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эрдоган дал сигнал, что не поддерживает разрешение США Украине на применение ракет по россии - Sky News

Эрдоган дал сигнал, что не поддерживает разрешение США Украине на применение ракет по россии - Sky News

Киев  •  УНН

 • 8596 просмотра

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Президент Турции выразил обеспокоенность по поводу разрешения США на использование Украиной ATACMS против россии.

Президент Турции - члена НАТО - просигнализировал, что не поддерживает решение США разрешить Украине запускать американские баллистические ракеты по россии, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

На фоне того, как россия выдвигает новые ядерные угрозы, Реджеп Тайип Эрдоган также предостерег от любой войны с применением ядерного оружия.

Он выступал на пресс-конференции в конце двухдневного саммита G20 в Бразилии.

На вопрос Sky News, поддерживает ли он действия США, считает ли он, что это может привести к прямой конфронтации с москвой, даже к ядерной войне, президент Турции сказал: "Мы никогда не можем сказать, что война, в которой применяется ядерное оружие, может привести к чему-то позитивному".

Говоря через переводчика, Эрдоган продолжил: "В последнее время ракеты, использованные Украиной, также являются признаком потенциальных или возможных последствий. Это не позитивное развитие событий".

Дополнение

17 ноября западные СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили о решении администрации президент США Джо Байдена отменить запрет для Украины на удары вглубь России американским оружием. Речь идет о ракетах ATACMS.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
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