MGM-140 ATACMS

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13380 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33887 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163794 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140794 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143528 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136592 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136658 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196826 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13427 перегляди

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Головком ЗСУ повідомив, що основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку, але вони фактично буксують. Українська армія активно знищує ворога та адаптує новачків.

Війна • 31 березня, 10:46 • 45024 перегляди

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

росіяни заздалегідь укріпили міст. Україна обрала його ціллю з 100 запропонованих США, завдавши удару ATACMS в серпні 2024, хоч міст не було зруйновано.

Війна • 31 березня, 01:13 • 217882 перегляди

Заміна ATACMS: США відновлюють постачання в Україну модернізованих далекобійних бомб GLSDB

США відновлять постачання в Україну бомб GLSDB, модернізованих для протидії перешкодам рф, на тлі вичерпання запасів ATACMS. Очікується, що використання оновлених бомб відновиться найближчими днями.

Війна • 13 березня, 22:29 • 22012 перегляди

Чим загрожує можливе припинення допомоги США для України: в ISW пояснили

Білий дім розглядає можливість скасування військової допомоги Україні. ISW попереджає, що це посилить позиції росії та може призвести до територіальних втрат України.

Війна • 2 березня, 08:53 • 82994 перегляди
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Експерти озвучили очікування від США щодо війни в Україні після інавгурації Трампа

Політика Трампа та його оточення стала реалістичнішою за останні два тижні. Експерти очікують адекватної позиції щодо війни в Україні після інавгурації та продовження військової допомоги Україні.

Політика • 20 січня, 06:40 • 201492 перегляди

У тульській області агресора сталися вибухи

У тульській області рф зафіксовано атаку безпілотників.

Новини Світу • 14 січня, 01:13 • 27198 перегляди

"Бавовна" на Брянщині: під атакою, ймовірно, російський хімзавод

На території Брянського хімічного заводу в рф впали уламки ракети ATACMS. Керівництво України натякає на успішну атаку по військовому виробництву агресора.

Війна • 13 січня, 19:30 • 30449 перегляди

В Міноборони рф прокоментували удар по Києву: заявили про атаку "у відповідь"

Міноборони рф стверджує про атаку на об'єкти СБУ та КБ "Луч" у відповідь на удар по "Комбінату Кам'янський". Втім ППО України збила всі 5 балістичних ракет "Іскандер-М", випущених по Києву.

Війна • 20 грудня, 08:40 • 20035 перегляди

Військові об'єкти рф атаковано одразу в трьох регіонах: що відомо

На окупованих території Луганської та Запорізької областей, а також в ростовській області пролунали вибухи, були атаковані ворожі об‘єкти. У Бердянську російська ППО не змогла збити ціль, яка полетіли у бік Єйська.

Війна • 18 грудня, 13:51 • 19232 перегляди

Шольц виправдав відмову в Taurus для України заявою Трампа про "дурний" дозвіл Байдена на удари по рф 

Канцлер Німеччини послався на критику Трампом рішення Байдена щодо ударів по рф для обґрунтування своєї відмови надати Україні ракети Taurus. Трамп назвав дозвіл Байдена "дуже дурним".

Війна • 18 грудня, 08:40 • 17891 перегляди

Навіщо росія б'є по енергетиці України: висновки ISW

Росія намагається заморозити Україну взимку та змусити Захід обмежити постачання зброї. Під час останньої атаки РФ випустила 94 ракети та 193 дрони по українській інфраструктурі.

Війна • 14 грудня, 06:12 • 101732 перегляди

"Відповідь на атаку на таганрог": у росії вигадали причину нових масованих ударів по Україні

Міноборони рф заявило про масований удар по енергетичній та паливній інфраструктурі України у відповідь на атаку ATACMS по таганрогу. ППО України збила 81 із 94 ракет та 80 із 193 дронів.

Війна • 13 грудня, 10:21 • 18350 перегляди

У кремлі знов погрожують: за начебто удар України по таганрогу, пєсков обіцяє відповідь "як буде визнано доцільним"

росія обіцяє відповісти на заявлений удар України по військовому аеродрому в таганрозі ракетами ATACMS. пєсков заявив, що відповідь буде надано "тоді і так, як буде визнано доцільним".

Війна • 12 грудня, 13:12 • 19296 перегляди

Масштабна атака безпілотників: кілька регіонів рф та окупований Крим під ударом

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО повідомив про атаки БПЛА на кілька регіонів рф та Крим. У Севастополі пролунали вибухи, що підтвердив призначений росією "губернатор" міста.

Війна • 11 грудня, 18:17 • 21266 перегляди

У рф заявили, що Україна атакувала Таганрог ракетами "ATACMS"

Україна завдала удару шістьма американськими ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі. За даними міноборони рф, дві ракети було збито, інші відхилено, є постраждалі серед особового складу.

Війна • 11 грудня, 16:13 • 20289 перегляди

герасимов телефонував голові армії США Брауну - NYT

герасимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Брауну щодо запуску нової балістичної ракети. Розмова відбулася через 6 днів після атаки на Дніпро новою ракетою "Орєшнік".

Політика • 5 грудня, 02:57 • 88945 перегляди

На курщині тривають напружені бої - речник 21 ОМБр

На території курської області рф тривають напружені бої, ворог намагається відкинути ЗСУ за лінію кордону. За даними Reuters, Україна втратила понад 40% захопленої території в курській області з початку серпня.

Війна • 1 грудня, 08:10 • 19313 перегляди

Пентагон підтвердив дозвіл Україні на використання ракет ATACMS для ударів по рф

Пентагон підтвердив дозвіл на використання Україною балістичних ракет ATACMS для ударів по цілях на території росії. Речник Пентагону уточнив, що атаки зараз зосереджені в курській області.

Новини Світу • 26 листопада, 23:42 • 15303 перегляди

Міноборони рф визнало удари ракетами ATACMS по курській області

Міноборони рф підтвердило два удари ракетами ATACMS по військових об'єктах в Курській області за останні три дні. Були атаковані зенітний ракетний дивізіон з-400 і аеродром Курськ-Східний.

Війна • 26 листопада, 14:22 • 20549 перегляди

Рютте та Ердоган обговорили війну в Україні та саміт НАТО-2026

Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Вони обговорили війни в Україні та безпекові виклики. Туреччина отримала похвалу за підтримку української оборонної промисловості та дипломатичні зусилля.

Новини Світу • 25 листопада, 22:37 • 16951 перегляди

У Білому домі підтвердили право України використовувати ATACMS на території рф

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі офіційно визнав зняття обмежень на удари ЗСУ по території рф ракетами ATACMS. Байден схвалив використання Україною цих ракет для атак у росії, попри погрози москви.

Війна • 25 листопада, 18:32 • 38553 перегляди

ATACMS знищили систему ППО рф у курській області - росЗМІ

Ракети ATACMS атакували систему ППО рф у фатезькому районі курської області, загинули 4 військових. Це вже друга атака за добу - раніше було вражено аеродром "Халіно".

Війна • 25 листопада, 11:58 • 18257 перегляди

Глава Європарламенту Мецола закликала Німеччину надати Україні ракети TAURUS

Голова Європарламенту підтримала надання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS з дальністю 500 км. Мецола наголосила на терміновій потребі військової допомоги через посилення російських атак.

Війна • 23 листопада, 17:02 • 37524 перегляди

The New York Times: повернення Україні ядерної зброї - занадто складний крок

Чиновники США та Європи обговорюють можливість повернення Україні ядерної зброї як стримуючий фактор проти рф. NYT зазначає, що такий крок матиме серйозні наслідки та буде складним у реалізації.

Війна • 22 листопада, 14:56 • 19451 перегляди

Захід наразі не підтверджує використання рф міжконтинентальної ракети під час атаки на Україну - ABC News

Західний чиновник спростував інформацію про запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні. Атака на Дніпро включала балістичну ракету та ще 6 ракет, з яких 6 було збито.

Війна • 21 листопада, 11:45 • 17150 перегляди

Угорщина розмістить системи ППО біля кордону з Україною

Міністр оборони Угорщини наказав розгорнути засоби ППО в північно-східній частині країни. Рішення пов'язане зі змінами в ядерній доктрині рф та дозволом Заходу на удари по російській території.

Війна • 21 листопада, 09:22 • 19845 перегляди

Франція відреагувала на зміну ядерної доктрини рф: що сказав голова МЗС

Міністр закордонних справ Франції назвав рішення путіна про зниження порога для ядерного удару "просто риторикою". Зміна доктрини відбулась після використання Україною ракет ATACMS.

Війна • 20 листопада, 11:59 • 21674 перегляди

Ізраїль не закриє посольство в Києві попри попередження про загрозу атаки

Посол Ізраїлю Міхаель Бродський заявив про продовження роботи посольства в Києві у звичайному режимі. США, Італія, Іспанія та Греція закрили свої представництва через загрозу повітряної атаки.

Війна • 20 листопада, 11:49 • 47359 перегляди

Ердоган дав сигнал, що не підтримує дозвіл США Україні на застосування ракет по росії - Sky News

Президент Туреччини висловив занепокоєння щодо дозволу США на використання Україною ATACMS проти росії.

Війна • 20 листопада, 10:31 • 19292 перегляди

Посольство США у Києві закрилось не через посилення ядерної риторики рф - ЗМІ

Посольство США у Києві призупинило роботу через загрозу комбінованого нападу безпілотників і ракет. Також закрилися посольства Італії, Греції та Іспанії через можливу повітряну атаку.

Війна • 20 листопада, 10:12 • 20700 перегляди