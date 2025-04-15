MGM-140 ATACMS

Захід наразі не підтверджує використання рф міжконтинентальної ракети під час атаки на Україну - ABC News

Західний чиновник спростував інформацію про запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні. Атака на Дніпро включала балістичну ракету та ще 6 ракет, з яких 6 було збито.