MGM-140 ATACMS

Головком ЗСУ повідомив, що основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку, але вони фактично буксують. Українська армія активно знищує ворога та адаптує новачків.
росіяни заздалегідь укріпили міст. Україна обрала його ціллю з 100 запропонованих США, завдавши удару ATACMS в серпні 2024, хоч міст не було зруйновано.
США відновлять постачання в Україну бомб GLSDB, модернізованих для протидії перешкодам рф, на тлі вичерпання запасів ATACMS. Очікується, що використання оновлених бомб відновиться найближчими днями.
Білий дім розглядає можливість скасування військової допомоги Україні. ISW попереджає, що це посилить позиції росії та може призвести до територіальних втрат України.
Політика Трампа та його оточення стала реалістичнішою за останні два тижні. Експерти очікують адекватної позиції щодо війни в Україні після інавгурації та продовження військової допомоги Україні.
У тульській області рф зафіксовано атаку безпілотників.
На території Брянського хімічного заводу в рф впали уламки ракети ATACMS. Керівництво України натякає на успішну атаку по військовому виробництву агресора.
Міноборони рф стверджує про атаку на об'єкти СБУ та КБ "Луч" у відповідь на удар по "Комбінату Кам'янський". Втім ППО України збила всі 5 балістичних ракет "Іскандер-М", випущених по Києву.
На окупованих території Луганської та Запорізької областей, а також в ростовській області пролунали вибухи, були атаковані ворожі об‘єкти. У Бердянську російська ППО не змогла збити ціль, яка полетіли у бік Єйська.
Канцлер Німеччини послався на критику Трампом рішення Байдена щодо ударів по рф для обґрунтування своєї відмови надати Україні ракети Taurus. Трамп назвав дозвіл Байдена "дуже дурним".
Росія намагається заморозити Україну взимку та змусити Захід обмежити постачання зброї. Під час останньої атаки РФ випустила 94 ракети та 193 дрони по українській інфраструктурі.
Міноборони рф заявило про масований удар по енергетичній та паливній інфраструктурі України у відповідь на атаку ATACMS по таганрогу. ППО України збила 81 із 94 ракет та 80 із 193 дронів.
росія обіцяє відповісти на заявлений удар України по військовому аеродрому в таганрозі ракетами ATACMS. пєсков заявив, що відповідь буде надано "тоді і так, як буде визнано доцільним".
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО повідомив про атаки БПЛА на кілька регіонів рф та Крим. У Севастополі пролунали вибухи, що підтвердив призначений росією "губернатор" міста.
Україна завдала удару шістьма американськими ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі. За даними міноборони рф, дві ракети було збито, інші відхилено, є постраждалі серед особового складу.
герасимов зателефонував голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Брауну щодо запуску нової балістичної ракети. Розмова відбулася через 6 днів після атаки на Дніпро новою ракетою "Орєшнік".
На території курської області рф тривають напружені бої, ворог намагається відкинути ЗСУ за лінію кордону. За даними Reuters, Україна втратила понад 40% захопленої території в курській області з початку серпня.
Пентагон підтвердив дозвіл на використання Україною балістичних ракет ATACMS для ударів по цілях на території росії. Речник Пентагону уточнив, що атаки зараз зосереджені в курській області.
Міноборони рф підтвердило два удари ракетами ATACMS по військових об'єктах в Курській області за останні три дні. Були атаковані зенітний ракетний дивізіон з-400 і аеродром Курськ-Східний.
Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Вони обговорили війни в Україні та безпекові виклики. Туреччина отримала похвалу за підтримку української оборонної промисловості та дипломатичні зусилля.
Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі офіційно визнав зняття обмежень на удари ЗСУ по території рф ракетами ATACMS. Байден схвалив використання Україною цих ракет для атак у росії, попри погрози москви.
Ракети ATACMS атакували систему ППО рф у фатезькому районі курської області, загинули 4 військових. Це вже друга атака за добу - раніше було вражено аеродром "Халіно".
Голова Європарламенту підтримала надання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS з дальністю 500 км. Мецола наголосила на терміновій потребі військової допомоги через посилення російських атак.
Чиновники США та Європи обговорюють можливість повернення Україні ядерної зброї як стримуючий фактор проти рф. NYT зазначає, що такий крок матиме серйозні наслідки та буде складним у реалізації.
Західний чиновник спростував інформацію про запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні. Атака на Дніпро включала балістичну ракету та ще 6 ракет, з яких 6 було збито.
Міністр оборони Угорщини наказав розгорнути засоби ППО в північно-східній частині країни. Рішення пов'язане зі змінами в ядерній доктрині рф та дозволом Заходу на удари по російській території.
Міністр закордонних справ Франції назвав рішення путіна про зниження порога для ядерного удару "просто риторикою". Зміна доктрини відбулась після використання Україною ракет ATACMS.
Посол Ізраїлю Міхаель Бродський заявив про продовження роботи посольства в Києві у звичайному режимі. США, Італія, Іспанія та Греція закрили свої представництва через загрозу повітряної атаки.
Президент Туреччини висловив занепокоєння щодо дозволу США на використання Україною ATACMS проти росії.
Посольство США у Києві призупинило роботу через загрозу комбінованого нападу безпілотників і ракет. Також закрилися посольства Італії, Греції та Іспанії через можливу повітряну атаку.