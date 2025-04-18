Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що отримав звернення від голови антикорупційного комітету парламенту Анастасії Радіної щодо обмеження Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) доступу до публічної інформації, вирішується питання щодо відкриття провадження. Про це йдеться у відповіді омбудсмена на запит УНН.

Встановлено, що на розгляд до Уповноваженого надходило офіційне звернення від народного депутата Радіної Анастасії щодо необґрунтованого обмеження Агентством з розшуку і менеджменту активів доступу до публічної інформації - повідомили в Офісі омбудсмена.

Також у відповіді йдеться, що наразі на розгляді Уповноваженого перебуває питання щодо відкриття провадження.

Нагадаємо

Раніше Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна заявила, що очільниця АРМА Олена Дума "публічно бреше" про дохід держави від управління активами, а також намагається приховати від суспільства реальні показники своєї роботи. За словами нардепа, АРМА відмовилося надати публічні дані щодо активів, які перебувають в управлінні агентства. Відповідь на її депутатський запит була позначена грифом "для службового користування" (ДСК), хоча раніше такі запити задовольнялися відкрито. У зв’язку з цим нардеп обіцяла звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до Офісу Генерального прокурора через можливе перешкоджання діяльності народного депутата України.

Додамо

Окрім того, Анастасія Радіна раніше зазначала, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку "аналізувати інформацію".

Пізніше Анастасія Радіна опублікувала аналіз роботи АРМА під керівництвом Думи і зазначила, що за вона півтора року на посаді уклала лише сім договорів, які принесли дохід станом на кінець 2024 року.

Окрім того, за інформацією голови антикорупційного комітету, попри наявність десятків арештованих комерційних обʼєктів у портфелі Агентства з розшуку і менеджменту активів, більшість доходу державі у 2024 році забезпечили два державні підприємства, а не конкурси проведені АРМА.