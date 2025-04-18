Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец подтвердил получение обращения от Анастасии Радиной относительно ограничения АРМА доступа к информации. Решается вопрос об открытии производства по делу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что получил обращение от председателя антикоррупционного комитета парламента Анастасии Радиной об ограничении Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) доступа к публичной информации, решается вопрос об открытии производства. Об этом говорится в ответе омбудсмена на запрос УНН.
Установлено, что на рассмотрение к Уполномоченному поступало официальное обращение от народного депутата Радиной Анастасии относительно необоснованного ограничения Агентством по розыску и менеджменту активов доступа к публичной информации
Также в ответе говорится, что сейчас на рассмотрении Уполномоченного находится вопрос об открытии производства.
Напомним
Ранее Председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина заявила, что руководительница АРМА Елена Дума "публично врет" о доходе государства от управления активами, а также пытается скрыть от общества реальные показатели своей работы. По словам нардепа, АРМА отказалось предоставить публичные данные об активах, находящихся в управлении агентства. Ответ на ее депутатский запрос был обозначен грифом "для служебного пользования" (ДСК), хотя раньше такие запросы удовлетворялись открыто. В связи с этим нардеп обещала обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека и в Офис Генерального прокурора из-за возможного препятствования деятельности народного депутата Украины.
Добавим
Кроме того, Анастасия Радина ранее отмечала, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.
В ответ на это председатель АРМА Елена Дума призвала депутата "анализировать информацию".
Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что за она полтора года в должности заключила лишь семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года.
Кроме того, по информации председателя антикоррупционного комитета, несмотря на наличие десятков арестованных коммерческих объектов в портфеле Агентства по розыску и менеджменту активов, большинство дохода государству в 2024 году обеспечили два государственных предприятия, а не конкурсы проведенные АРМА.