Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что получил обращение от председателя антикоррупционного комитета парламента Анастасии Радиной об ограничении Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) доступа к публичной информации, решается вопрос об открытии производства. Об этом говорится в ответе омбудсмена на запрос УНН.

Установлено, что на рассмотрение к Уполномоченному поступало официальное обращение от народного депутата Радиной Анастасии относительно необоснованного ограничения Агентством по розыску и менеджменту активов доступа к публичной информации - сообщили в Офисе омбудсмена.

Также в ответе говорится, что сейчас на рассмотрении Уполномоченного находится вопрос об открытии производства.

Напомним

Ранее Председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина заявила, что руководительница АРМА Елена Дума "публично врет" о доходе государства от управления активами, а также пытается скрыть от общества реальные показатели своей работы. По словам нардепа, АРМА отказалось предоставить публичные данные об активах, находящихся в управлении агентства. Ответ на ее депутатский запрос был обозначен грифом "для служебного пользования" (ДСК), хотя раньше такие запросы удовлетворялись открыто. В связи с этим нардеп обещала обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека и в Офис Генерального прокурора из-за возможного препятствования деятельности народного депутата Украины.

Добавим

Кроме того, Анастасия Радина ранее отмечала, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это председатель АРМА Елена Дума призвала депутата "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что за она полтора года в должности заключила лишь семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года.

Кроме того, по информации председателя антикоррупционного комитета, несмотря на наличие десятков арестованных коммерческих объектов в портфеле Агентства по розыску и менеджменту активов, большинство дохода государству в 2024 году обеспечили два государственных предприятия, а не конкурсы проведенные АРМА.