Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

Відомий український актор Тарас Цимбалюк стане новим героєм проєкту "Холостяка". Вихід сезону заплановано на осінь 2025 року. Про це Цимбалюк повідомив на своїй сторінці в інстаграм, пише УНН.

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Зовсім нещодавно, у грудні 2024 року, ходили чутки про те, що актор розірвав стосунки із бізнесвумен Світланою Готочкиною. І хоча у лютому 2025 року вона запевнила своїх підписників в інстаграмі, що в їхніх стосунках все добре та опублікувала фото із подарунками від коханого, 18 квітня артист оприлюднив анонс нового сезону романтичного реаліті.

Він приголомшив підписників тим фактом, що саме він буде чоловіком, за серце якого боротимуться дівчата.

Хто такий Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк народився у Корсунь-Шевченківському Черкаської області та після закінчення школи вступив до театрального інституту. Однією з перших серйозних акторських робіт стала участь у серіалі Останній яничар. У проєкті в артиста була головна роль, а партнерами по знімальному майданчику стали Юрій Бєляєв та Армен Джигарханян. Згодом Цимбалюк знявся у наймасштабнішому проєкті СТБ "Кріпосна". Актор зіграв простого коваля Назара, закоханого в головну героїню Катерину Вербицьку. За ним послідували зйомки у новому сезоні кримінального детективу "Розтин покаже". У 2 сезоні актор зіграв прокурора Іллю Левченка, який стає на заваді експертного підрозділу. У 2021 році відбулася прем’єра мелодрами "Невірна", де Тарас Цимбалюк зіграв одну з головних ролей. Останньою роботою актора (перед зйомками у "Холостяку") стала участь у серіалі "Кохання та полум’я" у 2025 році.

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Особисте життя актора

Тарас Цимбалюк був двічі одружений. Першою дружиною артиста стала його одногрупниця, проте подружжя швидко з'ясувало, що вони не підходять один одному і пара розійшлась. У 2020 році Цимбалюк у прямому ефірі танцювального шоу освідчився стилістці Тіні Антоненко. Цей шлюб також тривав недовго, через рік закохані розлучилися.

Після розлучення Тарас почав зустрічатися зі Світланою Готочкіною. Наприкінці минулого року з'явились чутки, що пара розійшлась і хоча офіційно про це, ані Тарас, ані Світлана не оголосили, участь Цимбалюка у "Холостяку" натякає на те, що й ці стосунки завершені.

Скандали, в які потрапляв Цимбалюк

У грудні 2020 року актор знявся у відеокліпі російського гурту Ленінград "Миг". Цимбалюк пояснив, що погодився, адже вважав це гарним досвідом, окрім того, додав, що робота над кліпом проходила у Києві й до росії він не їздив.

Дійсно, це непростий момент, я все це прекрасно сприймаю, але розцінюю це як класний досвід. Вся наша група була українською, знімали це все в Києві, оператори, режисери. Кожен актор мріє, щоб він стояв саме в такому кадрі. Мені цього іноді в Україні не вистачає. Я не їду, наприклад, до росії, щоб все це знайти, але я не міг відмовитися, не знятися в такій роботі - сказав Цимбалюк.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України в лютому 2022 році, актор заявив, що жалкує про те, що тоді погодився на зйомки.

Звичайно, зараз я б уже не погоджувався на такий матеріал. Ясно, що в кліпі будь-якого російського артиста я зараз не знімався б в принципі - сказав артист.

Торік Цимбалюк потрапив у скандал із російською музикою. У мережі з'явилося відео, де актор з Черкащини зі своїми друзями розважається під російськомовні пісні.

Згодом на своїй сторінці він опублікував повідомлення, в якому визнав, що це було його помилкою.

Всі вже прокляли мене? Всі побажали смерті мені й моїм близьким? Те, що публічна людина зʼявляється у соц просторі й по фону вмикають ворожу музику - це про**б. ЦЕ МІЙ ГРУБИЙ ПРО**Б! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про**б - є про**б! І він тільки мій - написав він.

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