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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139935 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198363 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160423 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146177 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122163 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109161 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Канал ABC призупиняє жіночий спін-офф "Холостяка": що відомо про майбутнє шоу

Канал ABC призупиняє жіночий спін-офф "Холостяка": що відомо про майбутнє шоу

Київ • УНН

 • 84402 перегляди

Канал ABC тимчасово призупиняє показ жіночого спін-оффу "Холостяка", але не скасовує його повністю. Шоу може повернутися на канал Disney цього року, хоча точні терміни поки невідомі.

Канал ABC призупиняє жіночий спін-офф "Холостяка". Однак серіал не було скасовано і, швидше за все, він повернеться на канал Disney у майбутньому. Про це інформує УНН з посиланням на видання Deadline.

Деталі

За інформацією видання, ця пауза - безпрецедентний випадок в історії реаліті-шоу "Холостяк".

Не зовсім зрозуміло, чому було ухвалено таке рішення, але це не безпрецедентний випадок

- йдеться у дописі.

Зазначається, що навряд чи спін-офф вийде в ефір найближчим часом, але інсайдери не виключають його повернення цього року.

Нагадаємо

Через місяць після закінчення проєкту "Холостяк" пара Олександр Будько та Інна Бєлєнь повідомили про розрив стосунків. Раніше у пари вже виникали публічні конфлікти через мовне питання.

Меган Маркл запускає нову шоу-програму на Netflix у 2025 році03.01.25, 14:48 • 109301 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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