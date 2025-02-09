Канал ABC призупиняє жіночий спін-офф "Холостяка": що відомо про майбутнє шоу
Київ • УНН
Канал ABC тимчасово призупиняє показ жіночого спін-оффу "Холостяка", але не скасовує його повністю. Шоу може повернутися на канал Disney цього року, хоча точні терміни поки невідомі.
Канал ABC призупиняє жіночий спін-офф "Холостяка". Однак серіал не було скасовано і, швидше за все, він повернеться на канал Disney у майбутньому. Про це інформує УНН з посиланням на видання Deadline.
Деталі
За інформацією видання, ця пауза - безпрецедентний випадок в історії реаліті-шоу "Холостяк".
Не зовсім зрозуміло, чому було ухвалено таке рішення, але це не безпрецедентний випадок
Зазначається, що навряд чи спін-офф вийде в ефір найближчим часом, але інсайдери не виключають його повернення цього року.
Нагадаємо
Через місяць після закінчення проєкту "Холостяк" пара Олександр Будько та Інна Бєлєнь повідомили про розрив стосунків. Раніше у пари вже виникали публічні конфлікти через мовне питання.
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