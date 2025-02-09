Канал ABC призупиняє жіночий спін-офф "Холостяка": що відомо про майбутнє шоу

Канал ABC призупиняє жіночий спін-офф "Холостяка". Однак серіал не було скасовано і, швидше за все, він повернеться на канал Disney у майбутньому. Про це інформує УНН з посиланням на видання Deadline.

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За інформацією видання, ця пауза - безпрецедентний випадок в історії реаліті-шоу "Холостяк".

Не зовсім зрозуміло, чому було ухвалено таке рішення, але це не безпрецедентний випадок - йдеться у дописі.

Зазначається, що навряд чи спін-офф вийде в ефір найближчим часом, але інсайдери не виключають його повернення цього року.

Нагадаємо

Через місяць після закінчення проєкту "Холостяк" пара Олександр Будько та Інна Бєлєнь повідомили про розрив стосунків. Раніше у пари вже виникали публічні конфлікти через мовне питання.

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