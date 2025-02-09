Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка": что известно о будущем шоу
Киев • УНН
Канал ABC временно приостанавливает показ женского спин-оффа "Холостяка", но не отменяет его полностью. Шоу может вернуться на канал Disney в этом году, хотя точные сроки пока неизвестны.
Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка". Однако сериал не был отменен и, скорее всего, вернется на канал Disney в будущем. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Deadline.
Детали
По информации издания, эта пауза - беспрецедентный случай в истории реалити-шоу "Холостяк".
Не совсем понятно, почему было принято такое решение, но это не беспрецедентный случай
Отмечается, что вряд ли спин-офф выйдет в эфир в ближайшее время, но инсайдеры не исключают его возвращения в этом году.
Напомним
Через месяц после окончания проекта "Холостяк" пара Александр Будько и Инна Белень сообщили о разрыве отношений. Ранее у пары уже возникали публичные конфликты из-за языкового вопроса.
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