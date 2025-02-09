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Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 101136 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

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8 февраля, 15:57 • 108981 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
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Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 109821 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

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7 февраля, 21:01 • 122065 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка": что известно о будущем шоу

Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка": что известно о будущем шоу

Киев  •  УНН

 • 8090 просмотра

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Канал ABC временно приостанавливает показ женского спин-оффа "Холостяка", но не отменяет его полностью. Шоу может вернуться на канал Disney в этом году, хотя точные сроки пока неизвестны.

Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка". Однако сериал не был отменен и, скорее всего, вернется на канал Disney в будущем. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Deadline.

Детали

По информации издания, эта пауза - беспрецедентный случай в истории реалити-шоу "Холостяк".

Не совсем понятно, почему было принято такое решение, но это не беспрецедентный случай

- говорится в заметке.

Отмечается, что вряд ли спин-офф выйдет в эфир в ближайшее время, но инсайдеры не исключают его возвращения в этом году.

Напомним

Через месяц после окончания проекта "Холостяк" пара Александр Будько и Инна Белень сообщили о разрыве отношений. Ранее у пары уже возникали публичные конфликты из-за языкового вопроса.

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году03.01.25, 14:48 • 108911 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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