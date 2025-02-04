"Це були найкращі побачення в житті": Олександр "Терен" та Інна Бєлєнь заявили про розрив

Ветеран і громадський діяч Олександр "Терен" Будько та волонтерка Інна Бєлєнь повідомили про розставання через місяць після закінчення проєкту "Холостяк", пише УНН.

"Ми зустрілись на тому вокзалі, бо так веліло серце і зійшлись зорі. Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті, це були емоції, які залишаться в памʼяті назавжди, це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас.

Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій.

Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас…", - зазначив у дописі "Терен".

Моє серце розірване навпіл, - прокоментував допис телеведучий Григорій Решетнік.

Доповнення

Фанати давно підозрювали про напругу у стосунках Будько та Бєлєнь.

Ще у січні пара публічно посварилася через інтервʼю переможниці проєкту "Холостяк" Славі Дьоміну. Там Бєлеєнь розкритикувала усіх, хто цькує російськомовних українців. Вона зазначила, що для того, щоб перейти на українську мову потрібно більше часу. Такі висловлюва не сподобалися "Терену" і він відкрито не погодився з позицією своєї дівчини та заявив, що такі заяви для нього були неочікуваними. Бєлєнь в свою чергу сказала, що такі слова її коханого її образили. Втім, попри цей конфлікт, пара заявила, що вони залишаються разом.

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік прокоментував усі чутки про розставання Будько та Бєлєнь у своєму Instagram.

Зізнатись, не знаю... адже давненько бачились. Але дуже хочу, щоб їхня красива історія продовжилась, - прокоментував ведучий.

Нагадаємо

У травні минулого року український ветеран війни з позивним "Терен", який втратив на війні обидві ноги, став новим Холостяком на телеканалі СТБ в Україні.