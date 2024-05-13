Ветеран Олександр "Терен" Будько стане новим "Холостяком"

Офіційні сторінки телеканалу СТБ оголосили, що новим головним героєм шоу "Холостяк" став Олександр Будько, український ветеран з позивним "Терен", який втратив обидві ноги на війні. Кастинг уже розпочато, пише УНН.

"Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни - це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок - це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці" - повідомили на сайті телеканалу.

Сам ж Олександр зазначає, що не шукає "ідеал", бо його більше цікавлять прогресивні дівчата.

"Я не шукаю ідеал. Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін в собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору", - каже Терен.

СТБ вже розпочали кастинг, а саме шоу має вийти осінню.

Додатково

Олександр Будько, ветеран війни, автор книги "Історія впертого чоловіка" і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг", який транслює тему інклюзивності. Він також є призером "Ігор Нескорених", учасником балетного перформансу в США, фільму Сари Джесіки Паркер, а також стендапером-початківцем і фотомоделлю. 24 лютого 2022 року Олександр добровольцем пішов на фронт і очолив взвод у 49-му окремому стрілецькому батальйоні "Карпатська Січ". Під час контрнаступу під Харковом він втратив ноги.

Нещодавно "Терен" заявив, що готовий взяти участь у наступному сезону романтичного реаліті Холостяк на СТБ як головний герой.

Призер Ігор Нескорених зізнався, що чекає запрошення на популярну романтичну ТБ-програму. Адже так проєкт отримав би вагому соціальну складову.

Нагадаємо

Україна створює нову систему соціальної політики, орієнтовану на надання послуг та підтримки у складних життєвих ситуаціях, зі стимулами для повернення людей до економічної активності, на основі таких принципів, як діджиталізація, адресність, універсальність, справедливість та безбар'єрний доступ.