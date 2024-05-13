Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  74991 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  107910 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  107962 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  160699 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208204 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214093 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205538 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159716 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151862 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131255 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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9 мая 2024, 10:03  •  288009 просмотра

Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"

Украинский ветеран войны с позывным "Терен", который потерял на войне обе ноги, станет новым Холостяком на телеканале СТБ в Украине, и уже сейчас продолжается кастинг на шоу, которое выйдет в эфир осенью.

Общество •   •  7995 просмотра
Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"

Ермак призвал Всемирную лютеранскую организацию популяризировать идею Глобального саммита мира

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями Всемирной Лютеранской Федерации, поблагодарил их за поддержку Украины и призвал продвигать идею Глобального Саммита Мира для восстановления справедливого мира для Украины.

политика •   •  6892 просмотра
Ермак призвал Всемирную лютеранскую организацию популяризировать идею Глобального саммита мира

Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку - руководитель полиции Харьковщины

Волчанск в Харьковской области превращается в Бахмут или Марьинку из-за интенсивных российских обстрелов и большого количества управляемых авиабомб, которые сбрасываются на город, разрушая здания и нанося значительный ущерб.

Война •   •  6827 просмотра
Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку - руководитель полиции Харьковщины

Эвакуация из Волчанска продолжается, вс рф также не прекращает обстрелы, но украинские защитники сдерживают врага - Синегубов

Из-за российских обстрелов из Волчанска нужно эвакуировать еще около 200 человек. Украинские защитники сдерживают врага на подступах к городу.

Общество •   •  6484 просмотра
Эвакуация из Волчанска продолжается, вс рф также не прекращает обстрелы, но украинские защитники сдерживают врага - Синегубов

УНН ищет редакторов и журналистов

ИА УНН объявляет конкурс на замещение вакантных должностей редактора ленты новостей и журналиста.

Общество •   •  5921 просмотра
УНН ищет редакторов и журналистов

Ермак обсудил с Александром Соросом украинскую формулу мира

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом Александром Соросом и обсудил с ним подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, украинскую формулу мира, обеспечение безопасности в Черном и Азовском морях, экспорт из Украины, ядерную безопасность, а также возвращение пленных украинских детей.

политика •   •  8909 просмотра
Ермак обсудил с Александром Соросом украинскую формулу мира

Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование

Исследования показывают, что доступ к интернету, доступ к мобильному интернету и регулярное пользование интернетом связаны с более высокими показателями благополучия по различным аспектам, таким как удовлетворенность жизнью, социальная жизнь, цель в жизни и чувство общности, для людей во всем мире.

Общество •   •  13975 просмотра
Использование Интернета связано с более высоким благосостоянием - исследование

Массированный удар врага кассетными боеприпасами по Сновску: количество раненых возросло до четырех

Четыре гражданских лица были ранены, когда россия осуществила массированный обстрел кассетными боеприпасами Сновской громады в Черниговской области Украины.

Война •   •  8337 просмотра
Массированный удар врага кассетными боеприпасами по Сновску: количество раненых возросло до четырех

В Киеве задержали чиновника Укрзализныци, который требовал взятки с предпринимателей

В Киеве задержан чиновник "Укрзализныци", который требовал 10 миллионов гривен взятки от строительной компании за сделку по аренде земли.

Криминал и ЧП •   •  7372 просмотра
В Киеве задержали чиновника Укрзализныци, который требовал взятки с предпринимателей

Минобороны: Эстония предоставит Украине оборудование для укрепления киберпространства

Эстония усилит кибербезопасность Украины, предоставив оборудование в рамках ИТ-коалиции.

Война •   •  9164 просмотра
Минобороны: Эстония предоставит Украине оборудование для укрепления киберпространства