Ветеран Александр "Терен" Будько станет новым "Холостяком"

Официальные страницы телеканала СТБ объявили, что новым главным героем шоу "Холостяк" стал Александр Будько, украинский ветеран с позывным "Терен", который потерял обе ноги на войне. Кастинг уже начат, пишет УНН.

"Два года мы получали вопросы, вернется ли на СТБ Холостяк. И честно отвечали, что это произойдет тогда, когда у нас будет настоящий герой нашего времени. Ведь главный Холостяк страны - это не просто успешный мужчина, готовый строить отношения. Это всегда тот, кого украинские женщины готовы назвать идеальным для себя. Сегодня идеальный мужчина в глазах украинок - это защитник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности", - сообщили на сайте телеканала.

Сам же Александр отмечает, что не ищет "идеал", потому что его больше интересуют прогрессивные девушки.

"Я не ищу идеал. Я ищу ту, чьим внутренним миром буду восхищаться. Меня интересуют умные прогрессивные девушки, с которыми можно легко общаться на любые темы. Которые искренне реагируют на шутки, потому что я много шучу и иногда довольно нетипично. Мне очень отзывается, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе. И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины без всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства", - говорит Терен.

СТБ уже начали кастинг, а само шоу должно выйти осенью.

Дополнительно

Александр Будько, ветеран войны, автор книги "История упрямого мужчины" и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног", который транслирует тему инклюзивности. Он также является призером "Игр Непокоренных", участником балетного перформанса в США, фильма Сары Джессики Паркер, а также начинающим стендапером и фотомоделью. 24 февраля 2022 года Александр добровольцем ушел на фронт и возглавил взвод в 49-м отдельном стрелковом батальоне "Карпатская Сечь". Во время контрнаступления под Харьковом он потерял ноги.

Недавно "Терен" заявил, что готов принять участие в следующем сезоне романтического реалити Холостяк на СТБ в качестве главного героя.

Призер Игр Непокоренных признался, что ждет приглашения на популярную романтическую ТВ-программу. Ведь так проект получил бы весомую социальную составляющую.

Напомним

Украина создает новую систему социальной политики, ориентированную на предоставление услуг и поддержки в сложных жизненных ситуациях, со стимулами для возвращения людей к экономической активности, на основе таких принципов, как диджитализация, адресность, универсальность, справедливость и безбарьерный доступ.