"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

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 • 9457 просмотра

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Через месяц после окончания проекта "Холостяк" пара Александр Будько и Инна Белень сообщили о разрыве отношений. Ранее у пары уже возникали публичные конфликты из-за языкового вопроса.

Ветеран и общественный деятель Александр "Терен" Будько и волонтер Инна Белень сообщили о расставании через месяц после окончания проекта "Холостяк", пишет УНН.

"Мы встретились на том вокзале, потому что так велело сердце и сошлись звезды. Мы шли за чувствами и нашли их. Это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда, это был опыт и трансформация, которые стали важной частью нас.

Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент, за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой.

Мы решили двигаться дальше отдельно, и это все, что хотим сказать в целом. Верим, что все важнейшие слова сказаны с глазу на глаз и хотели бы оставить их только для нас...", - отметил в заметке „Терен".

Мое сердце разорвано пополам,

- прокомментировал сообщение телеведущий Григорий Решетник.
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Дополнение

Фанаты давно подозревали о напряжении в отношениях Будько и Белень.

Еще в январе пара публично поссорилась из-за интервью победительницы проекта "Холостяк" Славе Демину. Там Белеень раскритиковала всех, кто травит русскоязычных украинцев. Она отметила, что для того, чтобы перейти на украинский язык нужно больше времени. Такие высказывания не понравились "Терену" и он открыто не согласился с позицией своей девушки и заявил, что такие заявления для него были неожиданными. Белень в свою очередь сказала, что такие слова ее любимого ее оскорбили. Впрочем, несмотря на этот конфликт, пара заявила, что они остаются вместе. 

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник прокомментировал все слухи о расставании Будько и Белень в своем Instagram. 

Признаться, не знаю... ведь давненько виделись. Но очень хочу, чтобы их красивая история продолжилась,

- прокомментировал ведущий.
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Напомним

В мае прошлого года украинский ветеран войны с позывным "Терен", потерявший на войне обе ноги, стал новым Холостяком на телеканале СТБ в Украине.

Алина Волянская

Алина Волянская

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