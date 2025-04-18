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Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк будет новым "Холостяком". Недавно он оказался в скандале из-за российской музыки, а раньше снимался в клипе группы Ленинград.

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк станет новым героем проекта "Холостяк". Выход сезона запланирован на осень 2025 года. Об этом Цимбалюк сообщил на своей странице в инстаграм, пишет УНН.

Детали

Совсем недавно, в декабре 2024 года, ходили слухи о том, что актер разорвал отношения с бизнесвумен Светланой Готочкиной. И хотя в феврале 2025 года она заверила своих подписчиков в инстаграме, что в их отношениях все хорошо и опубликовала фото с подарками от любимого, 18 апреля артист обнародовал анонс нового сезона романтического реалити.

Он ошеломил подписчиков тем фактом, что именно он будет мужчиной, за сердце которого будут бороться девушки.

Кто такой Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк родился в Корсунь-Шевченковском Черкасской области и после окончания школы поступил в театральный институт. Одной из первых серьезных актерских работ стало участие в сериале Последний янычар. В проекте у артиста была главная роль, а партнерами по съемочной площадке стали Юрий Беляев и Армен Джигарханян. Впоследствии Цимбалюк снялся в самом масштабном проекте СТБ "Крепостная". Актер сыграл простого кузнеца Назара, влюбленного в главную героиню Катерину Вербицкую. За ним последовали съемки в новом сезоне криминального детектива "Вскрытие покажет". Во 2 сезоне актер сыграл прокурора Илью Левченко, который становится на пути экспертного подразделения. В 2021 году состоялась премьера мелодрамы "Неверная", где Тарас Цимбалюк сыграл одну из главных ролей. Последней работой актера (перед съемками в "Холостяке") стало участие в сериале "Любовь и пламя" в 2025 году.

Звезда кино воплотил в жизнь образ спасателя Тараса Сахно, который будет искать диверсанта в рядах пожарных.

Личная жизнь актера

Тарас Цимбалюк был дважды женат. Первой женой артиста стала его одногруппница, однако супруги быстро выяснили, что они не подходят друг другу и пара разошлась. В 2020 году Цимбалюк в прямом эфире танцевального шоу признался стилистке Тине Антоненко. Этот брак также длился недолго, через год влюбленные развелись.

После развода Тарас начал встречаться со Светланой Готочкиной. В конце прошлого года появились слухи, что пара разошлась и хотя официально об этом, ни Тарас, ни Светлана не объявили, участие Цимбалюка в "Холостяке" намекает на то, что и эти отношения завершены.

Скандалы, в которые попадал Цимбалюк

В декабре 2020 года актер снялся в видеоклипе российской группы Ленинград "Миг". Цимбалюк объяснил, что согласился, ведь считал это хорошим опытом, кроме того, добавил, что работа над клипом проходила в Киеве и в россию он не ездил.

Действительно, это непростой момент, я все это прекрасно воспринимаю, но расцениваю это как классный опыт. Вся наша группа была украинской, снимали это все в Киеве, операторы, режиссеры. Каждый актер мечтает, чтобы он стоял именно в таком кадре. Мне этого иногда в Украине не хватает. Я не еду, например, в россию, чтобы все это найти, но я не мог отказаться, не сняться в такой работе 

- сказал Цимбалюк.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, актер заявил, что жалеет о том, что тогда согласился на съемки.

Конечно, сейчас я бы уже не соглашался на такой материал. Ясно, что в клипе любого российского артиста я сейчас не снимался бы в принципе 

- сказал артист.

В прошлом году Цимбалюк попал в скандал с российской музыкой. В сети появилось видео, где актер из Черкасской области со своими друзьями развлекается под русскоязычные песни.

Впоследствии на своей странице он опубликовал сообщение, в котором признал, что это было его ошибкой.

Все уже прокляли меня? Все пожелали смерти мне и моим близким? То, что публичный человек появляется в соц пространстве и по фону включают вражескую музыку - это про**б. ЭТО МОЙ ГРУБЫЙ ПРО**Б! Я это признаю и не собираюсь сейчас это смахивать на обстоятельства. Также не хочу оправдываться и списывать на то, что и кто включал. Про**б - есть про**б! И он только мой 

- написал он.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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