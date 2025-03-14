Заміна ATACMS: США відновлюють постачання в Україну модернізованих далекобійних бомб GLSDB

США готові відновити поставки в Україну бомб дальнього радіусу дії, відомих як наземні бомби малого діаметру (GLSDB), після того, як вони були модернізовані для кращої протидії російським перешкодам. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двоє людей, знайомих із питанням, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що боєприпаси надійдуть в Україну на тлі повідомлень про те, що запаси армійських тактичних ракетних систем аналогічної дальності (ATACMS) в Україні вичерпано.

Частина модифікацій передбачала посилення з'єднань усередині зброї для підвищення її стійкості - розповів один зі співрозмовників видання.

Очікується, що поновлення застосування бомб GLSDB на полі бою може відбутися вже найближчими днями оскільки їхні запаси вже є в Європі.

Нагадаємо

Напередодні АР повідомило, що Україна більше не має жодної армійської тактичної ракетної системи великої дальності (ATACMS). За словами неназваного офіційного представника США, Вашингтон надав менше 40 цих ракет загалом і Україна їх вичерпала ще наприкінці січня.

У США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні та обміну розвідданими - CNN