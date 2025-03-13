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Україна вичерпала запас далекобійних ракет ATACMS - AP

Київ • УНН

 • 21074 перегляди

США передали Україні менше 40 ракет ATACMS, які були використані ще в кінці січня. Відновлення поставок зброї вже відбувається.

Україна вичерпала запас далекобійних ракет ATACMS - AP

Україна більше не має жодної армійської тактичної ракетної системи великої дальності (ATACMS). Про це повідомляє АР з посиланням на неназваного офіційного представника США та українського депутата з комітету оборони країни, інформує УНН.

Деталі

За словами американського чиновника, Сполучені Штати надали менше 40 цих ракет загалом і що Україна їх вичерпала ще наприкінці січня.

Високопоставлені керівники оборони США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, чітко дали зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACMS і що США та союзники по НАТО вважають іншу зброю більш цінною у бою

- йдеться у статті.

Видання зазначає, що американська військова допомога є життєво важливою для слабо укомплектованої та втомленої армії України, якій важко стримувати більшу військову силу росії.

"Для росії американська допомога означає потенційно більше труднощів у досягненні цілей війни, і це може зробити мирні зусилля Вашингтона скрутнішими для Москви", - резюмують автори.

Нагадаємо

Після зустрічі в Саудівській Аравії США відновили обмін розвідданими з Україною та постачання зброї. Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси HIMARS знову відправляються в Україну.

Поставки зброї через Польщу після відновлення допомоги США Україні вийшли на попередній рівень, Starlink працюють - Сікорський12.03.25, 12:54 • 21990 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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