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Поставки зброї через Польщу після відновлення допомоги США Україні вийшли на попередній рівень, Starlink працюють - Сікорський

Київ • УНН

 • 21990 перегляди

Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через Ясьонку на попередній рівень. Також він повідомив про нові пропозиції щодо припинення агресії РФ.

Поставки зброї через Польщу після відновлення допомоги США Україні вийшли на попередній рівень, Starlink працюють - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про відновлення поставок зброї через хаб у Польщі для України на попередній рівень, після відновлення безпекової допомоги з боку США, і вказав, що Starlink-и також працюють. Про це він сказав на брифінгу з головою МЗС України Андрієм Сибігою у Варшаві у середу, пише УНН.

Я можу підтвердити, що поставки зброї через Ясьонку повернулися на той же рівень, що й раніше. Я розумію, що Starlink-и також працюють

- сказав голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Андрій Сибіга, який був учасником зустрічі з США у Саудівській Аравії, після переговорів приїхав до Польщі, де, як зазначив, поділився "результатами нашої зустрічі у Джидді" з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Варшаві.

За підсумками брифінгу про переговори у Джидді Сікорський також зазначив, що "ми задоволені новими пропозиціями та новими ідеями щодо припинення російської агресії проти України".

"Я вдячний Польщі за її сильну підтримку, зокрема за останній пакет військової допомоги. Ми обговорили подальші спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки для України та всієї Європи", – вказано очільник МЗС України.

Контекст

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

США скасували паузу в обміні розвідданими та відновили безпекову допомогу Україні за підсумками переговорів у Джидді.

Згодом у Міноборони Польщі підтвердили відновлення поставок американського озброєння Україні.

А директор національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила, що за дорученням президента Трампа було відновлено обмін США розвідданими з Україною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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