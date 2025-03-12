Поставки оружия через Польшу после возобновления помощи США Украине вышли на прежний уровень, Starlink работают - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о возобновлении поставок оружия через хаб в Польше для Украины на прежний уровень, после возобновления помощи в области безопасности со стороны США, и указал, что Starlink-и тоже работают. Об этом он сказал на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Варшаве в среду, пишет УНН.

Я могу подтвердить, что поставки оружия через Ясёнку вернулись на тот же уровень, что и раньше. Я понимаю, что Starlink-и тоже работают - сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Андрей Сибига, который был участником встречи с США в Саудовской Аравии, после переговоров приехал в Польшу, где, как отметил, поделился "результатами нашей встречи в Джидде" с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Варшаве.

По итогам брифинга о переговорах в Джидде Сикорский также отметил, что "мы удовлетворены новыми предложениями и новыми идеями по прекращению российской агрессии против Украины".



"Я благодарен Польше за ее сильную поддержку, в частности за последний пакет военной помощи. Мы обсудили дальнейшие совместные шаги для обеспечения долгосрочной безопасности для Украины и всей Европы", – указано глава МИД Украины.

Контекст

3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальном кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Сначала сообщалось, что приостановка не затронула обмен разведданными. Однако 5 марта пресса начала писать со ссылкой на источники, что это также было поставлено на паузу. Впоследствии директор ЦРУ Джон Рэтклифф косвенно подтвердил паузу в помощи Украине "на разведывательном фронте".

США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили помощь в области безопасности Украине по итогам переговоров в Джидде.

Впоследствии в Минобороны Польши подтвердили возобновление поставок американского вооружения Украине.

А директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что по поручению президента Трампа был возобновлен обмен США разведданными с Украиной.