У Польщі підтвердили відновлення поставок американського озброєння Україні
Київ • УНН
Депутат Сейму Павел Залевський підтвердив відновлення поставок американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України. Раніше про готовність повідомляв глава оборонного відомства Польщі.
Постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України - відновлено. Відповідну інформацію підтвердив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський (Paweł Zalewski), передає УНН.
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Про готовність Польщі відновити постачання американського озброєння Україні раніше повідомив глава оборонного відомства країни Владислав Косіняк-Камиш.
Польща повністю готова до відновлення передання американської допомоги Україні через логістичний хаб у Ясьонку
Також, відновлення постачання зброї США через Польщу в Україну, підтвердив державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський.
Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України
Нагадаємо
За даними SIPRI, імпорт зброї в Україну зріс у 100 разів порівняно з 2015-2019 роками. США збільшили частку світового експорту зброї до 43%, тоді як експорт росії впав на 64%.
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