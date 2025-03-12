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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Польщі підтвердили відновлення поставок американського озброєння Україні

Київ • УНН

 • 35268 перегляди

Депутат Сейму Павел Залевський підтвердив відновлення поставок американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України. Раніше про готовність повідомляв глава оборонного відомства Польщі.

У Польщі підтвердили відновлення поставок американського озброєння Україні

Постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України - відновлено. Відповідну інформацію підтвердив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський (Paweł Zalewski), передає УНН.

Деталі

Про готовність Польщі відновити постачання американського озброєння Україні раніше повідомив глава оборонного відомства країни Владислав Косіняк-Камиш.

Польща повністю готова до відновлення передання американської допомоги Україні через логістичний хаб у Ясьонку

- сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Також, відновлення постачання зброї США через Польщу в Україну, підтвердив державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський.

Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України

- заявив Павел Залевський.

Нагадаємо

За даними SIPRI, імпорт зброї в Україну зріс у 100 разів порівняно з 2015-2019 роками. США збільшили частку світового експорту зброї до 43%, тоді як експорт росії впав на 64%.

У разі укладення ресурсної угоди Україна стане стратегічним місцем для США - Дуда06.03.25, 19:23 • 23270 переглядiв

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