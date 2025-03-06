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У разі укладення ресурсної угоди Україна стане стратегічним місцем для США - Дуда

Київ • УНН

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Президент Польщі заявив, що угода про рідкоземельні мінерали між США та Україною зробить її стратегічним місцем для Америки. США захищатимуть свої інтереси в Україні, навіть без відправки військ.

У разі укладення ресурсної угоди Україна стане стратегічним місцем для США - Дуда

Якщо Київ укладе із Вашингтоном угоду про рідкоземельні мінерали, то Україна стане стратегічним місцем для США, а Америка буде захищати свої стратегічні інтереси. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Я отримав інше розуміння, яким чином можна стабілізувати ситуацію в Україні по закінченні війни. Я дивлюсь на всі сигнали та слухаю всі пропозиції й вважаю, що якщо існує певна угода про мінерали між США та Україною, то треба розуміти, що Україна стане стратегічним місцем для США 

- сказав Дуда відповідаючи на запитання про військовий миротворчий контингент.

Він наголосив, що це буде стратегічним місцем для США з огляду на мінерали, які будуть видобуватися в Україні для потреб Америки.

Можливо будуть побудовані певні виробничі потужності в Україні...Я впевнений, що США будуть захищати свої стратегічні інтереси. Вони не завжди повинні відправляти свої військові сили, інколи вони знають, що коли залучені їх особисті інтереси, то вони стоятимуть на своєму 

- вважає Дуда.

Україна готова підписати ресурсну угоду зі США - Шмигаль04.03.25, 12:59 • 105282 перегляди

Доповнення

Дуда заявив, що військовий контингент у разі мирної угоди - це не абсолютна необхідність.Можливо потрібні будуть певні моніторингові сили, не виключено можливості, що росія та Україна погодяться на сили ООН.

2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.

26 лютого повідомлялося, що міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я у війні рф проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди.

Канада готова долучитися до іноземного миротворчого контингенту в разі його розгортання в Україні. 

Як писав 17 лютого RMF 24, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Польща не буде посилати військових в Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
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