В случае заключения ресурсного соглашения Украина станет стратегическим местом для США - Дуда

Если Киев заключит с Вашингтоном соглашение о редкоземельных минералах, то Украина станет стратегическим местом для США, а Америка будет защищать свои стратегические интересы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Я получил другое понимание, каким образом можно стабилизировать ситуацию в Украине по окончании войны. Я смотрю на все сигналы и слушаю все предложения и считаю, что если существует определенное соглашение о минералах между США и Украиной, то нужно понимать, что Украина станет стратегическим местом для США - сказал Дуда, отвечая на вопрос о военном миротворческом контингенте.

Он подчеркнул, что это будет стратегическим местом для США с учетом минералов, которые будут добываться в Украине для нужд Америки.

Возможно, будут построены определенные производственные мощности в Украине... Я уверен, что США будут защищать свои стратегические интересы. Они не всегда должны отправлять свои военные силы, иногда они знают, что когда задействованы их личные интересы, то они будут стоять на своем - считает Дуда.

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Дополнение

Дуда заявил, что военный контингент в случае мирного соглашения - это не абсолютная необходимость. Возможно, понадобятся определенные мониторинговые силы, не исключено возможности, что россия и Украина согласятся на силы ООН.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения.

26 февраля сообщалось, что министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантирования перемирия в войне рф против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейский контингент в Украине не будут отправлять на оккупированные территории или на линию фронта, его назначение - обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения.

Канада готова присоединиться к иностранному миротворческому контингенту в случае его развертывания в Украине.

Как писал 17 февраля RMF 24, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Польша не будет отправлять военных в Украину.