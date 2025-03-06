В случае заключения ресурсного соглашения Украина станет стратегическим местом для США - Дуда
Киев • УНН
Президент Польши заявил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной сделает ее стратегическим местом для Америки. США будут защищать свои интересы в Украине, даже без отправки войск.
Если Киев заключит с Вашингтоном соглашение о редкоземельных минералах, то Украина станет стратегическим местом для США, а Америка будет защищать свои стратегические интересы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
Я получил другое понимание, каким образом можно стабилизировать ситуацию в Украине по окончании войны. Я смотрю на все сигналы и слушаю все предложения и считаю, что если существует определенное соглашение о минералах между США и Украиной, то нужно понимать, что Украина станет стратегическим местом для США
Он подчеркнул, что это будет стратегическим местом для США с учетом минералов, которые будут добываться в Украине для нужд Америки.
Возможно, будут построены определенные производственные мощности в Украине... Я уверен, что США будут защищать свои стратегические интересы. Они не всегда должны отправлять свои военные силы, иногда они знают, что когда задействованы их личные интересы, то они будут стоять на своем
Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль04.03.25, 12:59 • 105272 просмотра
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Дуда заявил, что военный контингент в случае мирного соглашения - это не абсолютная необходимость. Возможно, понадобятся определенные мониторинговые силы, не исключено возможности, что россия и Украина согласятся на силы ООН.
2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения.
26 февраля сообщалось, что министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантирования перемирия в войне рф против Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейский контингент в Украине не будут отправлять на оккупированные территории или на линию фронта, его назначение - обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения.
Канада готова присоединиться к иностранному миротворческому контингенту в случае его развертывания в Украине.
Как писал 17 февраля RMF 24, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Польша не будет отправлять военных в Украину.