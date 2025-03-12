В Польше подтвердили возобновление поставок американского вооружения Украине
Киев • УНН
Депутат Сейма Павел Залевский подтвердил возобновление поставок американского оружия из POLLOGHAB в Ясёнке в Украину. Ранее о готовности сообщал глава оборонного ведомства Польши.
Поставки американского оружия из POLLOGHAB в Ясёнке в Украину - возобновлены. Соответствующую информацию подтвердил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, передает УНН.
Детали
О готовности Польши возобновить поставки американского вооружения Украине ранее сообщил глава оборонного ведомства страны Владислав Косиняк-Камыш.
Польша полностью готова к возобновлению передачи американской помощи Украине через логистический хаб в Ясёнке
Также возобновление поставок оружия США через Польшу в Украину подтвердил государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский.
Возобновлены поставки американского оружия из POLLOGHAB в Ясёнке в Украину
Напомним
По данным SIPRI, импорт оружия в Украину вырос в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами. США увеличили долю мирового экспорта оружия до 43%, тогда как экспорт россии упал на 64%.
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