Україна стала світовим лідером з імпорту зброї: що показав новий звіт SIPRI

Україна - найбільший у світі імпортер зброї, домінування Сполучених Штатів у світовому експорті зброї зростає, а російський експорт продовжує падати, повідомляється у новому звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) 10 березня, пише УНН.

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"Україна стала найбільшим у світі імпортером основних озброєнь у період 2020-2024 років, її імпорт зріс майже в 100 разів порівняно з 2015-19 роками. Загалом європейський імпорт зброї зріс на 155 відсотків за ці ж періоди, на тлі того, як держави відреагували на вторгнення росії в Україну та невизначеність щодо майбутнього зовнішньої політики США", - ідеться у звіті.

Згідно з новими даними про міжнародні поставки зброї, опублікованими SIPRI, Сполучені Штати ще більше збільшили свою частку у світовому експорті зброї до 43 відсотків, тоді як експорт росії впав на 64 відсотки.

Загальний обсяг поставок зброї в усьому світі залишився приблизно на тому ж рівні, що й у 2015-19 та 2010-2014 роках (але був на 18 відсотків вищим, ніж у 2005-2009 роках), на тлі того, як збільшення імпорту в Європі та Америці компенсувалося зменшенням в інших регіонах. 10 найбільших експортерів зброї у 2020-2024 роках були такими ж, як і в 2015-2019 роках, але росія (на яку припадає 7,8 відсотка світового експорту зброї) опустилася на третє місце після Франції (9,6 відсотка), а Італія (4,8 відсотка) підскочила з 10-го на шосте місце.

"Щонайменше 35 держав надіслали зброю в Україну після повномасштабного вторгнення росії в 2022 році, і готуються ще значні поставки. Україна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020-2024 роках. Найбільше зброї, що постачається в Україну, надійшло зі США (45%), потім йдуть Німеччина (12%) і Польща (11%). Україна була єдиною європейською державою серед 10 найбільших імпортерів у 2020-2024 роках, хоча багато інших європейських держав значно збільшили імпорт зброї за цей період", - сказано у звіті.

"Нові цифри поставок зброї чітко відображають переозброєння, яке відбувається між державами Європи у відповідь на загрозу з боку росії, - сказав Метью Джордж, програмний директор програми поставок зброї SIPRI. - Однак у деяких великих імпортерів зброї, включаючи Саудівську Аравію, Індію та Китай, спостерігалося значне зниження обсягів імпорту з різних причин, незважаючи на високе сприйняття загрози в їхніх регіонах".

Європейські члени НАТО посилюють залежність від зброї, що постачається США

Імпорт зброї європейськими членами НАТО зріс більш ніж удвічі між 2015-19 та 2020-2024 роками (+105 відсотків). США поставили 64 відсотки цієї зброї, що значно більше, ніж у 2015-2019 роках (52 відсотки). Іншими основними постачальниками були Франція та Південна Корея (по 6,5 відсотка кожна), Німеччина (4,7 відсотка) та Ізраїль (3,9 відсотка).

"Враховуючи дедалі більш войовничу росію та трансатлантичні відносини під час першого президентства Трампа, європейські країни НАТО вжили заходів, щоб зменшити свою залежність від імпорту зброї та зміцнити європейську збройову промисловість, - сказав Пітер Веземан, старший науковий співробітник програми поставок зброї SIPRI. - Але трансатлантичні відносини з постачання зброї мають глибоке коріння. Імпорт із США зріс, і європейські країни НАТО мають майже 500 бойових літаків і багато іншої зброї, яка все ще замовляється в США".

США далі збільшують свою частку в експорті зброї, тоді як російський експорт падає

Експорт зброї США зріс на 21 відсоток між 2015-2019 та 2020-2024 роками, а їхня частка у світовому експорті зброї зросла з 35 до 43 відсотків. У 2020-2024 роках США постачали основну зброю до 107 країн.

Вперше за два десятиліття найбільша частка експорту зброї США у 2020-2024 роках припадала на Європу (35 відсотків), а не на Близький Схід (33 відсотки). Тим не менш, найбільшим одержувачем американської зброї була Саудівська Аравія (12 відсотків експорту американської зброї).

"США знаходяться в унікальному становищі, коли йдеться про експорт зброї. Її частка у світовому експорті зброї становить 43 відсотки, що більш ніж у чотири рази перевищує частку наступного за величиною експортера Франції, - сказав Метью Джордж. - США продовжують залишатися постачальником передових засобів завдання дальнього удару, таких як бойові літаки".

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На відміну від США, експорт зброї з росії різко впав (- 64 відсотки) між 2015-19 та 2020-2024 роками. Падіння почалося ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року: у 2020 і 2021 роках обсяги експорту були набагато меншими, ніж у будь-який рік за попередні два десятиліття.

"Війна проти України ще більше прискорила падіння російського експорту зброї, оскільки на полі бою потрібно більше зброї, торговельні санкції ускладнюють виробництво та продаж зброї росії, а США та їхні союзники тиснуть на держави, щоб вони не купували російську зброю, - сказав Пітер Веземан. - Двоє найважливіших відносин росії з торгівлі зброєю вже ослабли до 2022 року: Індія все більше віддає перевагу іншим постачальникам, а Китай отримує більше зброї зі своєї збройової промисловості, що розвивається".

У 2020-2024 роках росія поставила основні озброєння 33 державам. Дві третини російського експорту зброї припадало на три країни: Індію (38 відсотків), Китай (17 відсотків) і Казахстан (11 відсотків).

У 2020-2024 роках Франція стала другим у світі постачальником зброї, поставивши зброю до 65 держав. Французький експорт основних озброєнь до інших європейських держав майже потроївся між 2015-19 та 2020-24 роками (+187 відсотків). В основному це сталося через поставки бойової авіації до Греції та Хорватії, а також постачання зброї в Україну після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, зазначають у SIPRI.

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Тим не менш, Індія отримала найбільшу частку французького експорту зброї (28 відсотків) - майже вдвічі більше, ніж частка, яку отримали всі європейські одержувачі разом (15 відсотків). Другим найбільшим одержувачем зброї з Франції був Катар (9,7 відсотка французького експорту зброї).

У 2020-2024 роках Китай був четвертим найбільшим експортером зброї, на частку якого припадало 5,9 відсотка світового експорту зброї. Попри зусилля Китаю збільшити експорт зброї, багато великих імпортерів не купують китайську зброю з політичних причин.

Індія була другим за величиною імпортером зброї у світі, а її імпорт відображав передбачувану загрозу як з боку Китаю, так і Пакистану. Однак її імпорт скоротився на 9,3 відсотка між 2015-19 та 2020-2024 роками. Найбільша частка індійського імпорту зброї (36 відсотків) надходила з росії, що значно менше, ніж у 2015-2019 роках (55 відсотків) і 2010-2014 роках (72 відсотки). Імпорт зброї Пакистаном зріс на 61 відсоток між 2015-19 та 2020-2024 роками. Китай став ще більш домінуючим постачальником, на який припадає 81 відсоток імпорту зброї Пакистаном у 2020-2024 роках порівняно з 74 відсотками у 2015-19 роках.

З різким падінням імпорту зброї Китаєм і помітним скороченням імпорту Тайванем (- 27 відсотків) і Південною Кореєю (- 24 відсотки) імпорт зброї державами Східної Азії скоротився на 22 відсотки між 2015-19 та 2020-2024 роками. Японія (+93 відсотки) була єдиною країною Східної Азії, де спостерігалося збільшення імпорту зброї.

"Північна Корея експортувала до росії артилерію та ракети для використання в Україні. Цим обидві держави порушили санкції ООН щодо Північної Кореї", - вказується у звіті.

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