США прагнуть прискорити поставки зброї Тайваню на тлі призупинення допомоги Україні

Сполучені Штати намагаються прискорити постачання зброї Тайваню, за словами фактичного посла в Тайбеї у коментарях, що, імовірно, заспокоять чиновників у Тайбеї, стурбованих тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила військову допомогу Україні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Ми активно працюємо над прискоренням термінів постачання, особливо обладнання, пов'язаного з асиметричною війною, оскільки це особливо важливо для оборони Тайваню", - сказав Реймонд Грін, директор Американського інституту на Тайвані, в інтерв'ю Liberty Times, газеті в Тайбеї.

"Якщо війна в Україні закінчиться, ми, як очікується, знову переключимо увагу на оборонні потреби Тайваню", - додав він в інтерв'ю. У газеті не вказано, коли проводилось інтерв'ю.

Тайвань, як вказує видання, "залежить від військової підтримки США, щоб відбиватися від Китаю, який хоче колись взяти під свій контроль демократію з населенням 23 мільйонів людей, силою, якщо це необхідно".



Питання щодо прихильності Вашингтона до Тайваню, як пише видання, посилилися після напруженої зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За цим епізодом швидко було призупинено США всієї очікуваної військової допомоги доти, доки Трамп не визначить, що лідери України продемонструють сумлінну відданість миру.

Підкреслюючи надію Тайваню на продовження військової підтримки США, заступник міністра закордонних справ Тайваню Франсуа Чічунг Ву минулого тижня заявив, що Тайвань "молиться" за тісніші зв'язки у сфері безпеки.

Доповнення

Останніми роками Китай посилив своє військове залякування Тайваню, зокрема провівши кілька серій великих навчань навколо головного острова. Він також перевіряє військово-повітряні сили та військово-морські можливості Тайваню майже щодня, здійснюючи нальоти на чутливі райони архіпелагу.

Пекін дав зрозуміти, що тиск збережеться, наприкінці минулого місяця, коли його 4-й чиновник Ван Хунін використав більш різкі висловлювання щодо Тайваню, ніж у минулому. Виступаючи на зустрічі у Пекіні, Ван закликав свою країну "окреслити неминуче возз'єднання батьківщини".