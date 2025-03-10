США стремятся ускорить поставки оружия Тайваню на фоне приостановки помощи Украине
Киев • УНН
США работают над ускорением поставок военного оборудования Тайваню, особенно для асимметричной войны. Тайвань рассчитывает на военную поддержку США для защиты от Китая, который усиливает давление на остров.
Соединенные Штаты пытаются ускорить поставки оружия Тайваню, по словам фактического посла в Тайбэе в комментариях, которые, вероятно, успокоят чиновников в Тайбэе, обеспокоенных тем, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила военную помощь Украине, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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"Мы активно работаем над ускорением сроков поставок, особенно оборудования, связанного с асимметричной войной, поскольку это особенно важно для обороны Тайваня", - сказал Реймонд Грин, директор Американского института на Тайване, в интервью Liberty Times, газете в Тайбэе.
"Если война в Украине закончится, мы, как ожидается, снова переключим внимание на оборонные потребности Тайваня", - добавил он в интервью. В газете не указано, когда проводилось интервью.
Тайвань, как указывает издание, "зависит от военной поддержки США, чтобы отражаться от Китая, который хочет когда-либо взять под свой контроль демократию с населением 23 миллиона человек, силой, если это необходимо".
Вопросы о приверженности Вашингтона Тайваню, как пишет издание, усилились после напряженной встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. После этого эпизода США быстро приостановили всю ожидаемую военную помощь до тех пор, пока Трамп не определит, что лидеры Украины продемонстрируют добросовестную преданность миру.
Подчеркивая надежду Тайваня на продолжение военной поддержки США, заместитель министра иностранных дел Тайваня Франсуа Чичун Ву на прошлой неделе заявил, что Тайвань "молится" за более тесные связи в области безопасности.
Дополнение
В последние годы Китай усилил свое военное запугивание Тайваня, в частности проведя несколько серий крупных учений вокруг главного острова. Он также проверяет военно-воздушные силы и военно-морские возможности Тайваня почти ежедневно, осуществляя налеты на чувствительные районы архипелага.
Пекин дал понять, что давление сохранится, в конце прошлого месяца, когда его 4-й чиновник Ван Хунин использовал более резкие высказывания по поводу Тайваня, чем в прошлом. Выступая на встрече в Пекине, Ван призвал свою страну "очертить неминуемое воссоединение родины".