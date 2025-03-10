Украина стала мировым лидером по импорту оружия: что показал новый отчет SIPRI

Украина - крупнейший в мире импортер оружия, доминирование Соединенных Штатов в мировом экспорте оружия растет, а российский экспорт продолжает падать, сообщается в новом отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) 10 марта, пишет УНН.

Детали

"Украина стала крупнейшим в мире импортером основных вооружений в период 2020-2024 годов, ее импорт вырос почти в 100 раз по сравнению с 2015-19 годами. В целом европейский импорт оружия вырос на 155 процентов за те же периоды, на фоне того, как государства отреагировали на вторжение россии в Украину и неопределенность в отношении будущей внешней политики США", - говорится в отчете.

Согласно новым данным о международных поставках оружия, опубликованным SIPRI, Соединенные Штаты еще больше увеличили свою долю в мировом экспорте оружия до 43 процентов, тогда как экспорт россии упал на 64 процента.

Общий объем поставок оружия во всем мире остался примерно на том же уровне, что и в 2015-19 и 2010-2014 годах (но был на 18 процентов выше, чем в 2005-2009 годах), на фоне того, как увеличение импорта в Европе и Америке компенсировалось уменьшением в других регионах. 10 крупнейших экспортеров оружия в 2020-2024 годах были такими же, как и в 2015-2019 годах, но россия (на которую приходится 7,8 процента мирового экспорта оружия) опустилась на третье место после Франции (9,6 процента), а Италия (4,8 процента) подскочила с 10-го на шестое место.

"По меньшей мере 35 государств отправили оружие в Украину после полномасштабного вторжения россии в 2022 году, и готовятся еще значительные поставки. Украина получила 8,8% мирового импорта оружия в 2020-2024 годах. Больше всего оружия, поставляемого в Украину, поступило из США (45%), затем идут Германия (12%) и Польша (11%). Украина была единственным европейским государством среди 10 крупнейших импортеров в 2020-2024 годах, хотя многие другие европейские государства значительно увеличили импорт оружия за этот период", - сказано в отчете.

"Новые цифры поставок оружия четко отражают переоснащение, которое происходит между государствами Европы в ответ на угрозу со стороны россии, - сказал Мэттью Джордж, программный директор программы поставок оружия SIPRI. - Однако у некоторых крупных импортеров оружия, включая Саудовскую Аравию, Индию и Китай, наблюдалось значительное снижение объемов импорта по различным причинам, несмотря на высокое восприятие угрозы в их регионах".

Европейские члены НАТО усиливают зависимость от оружия, поставляемого США

Импорт оружия европейскими членами НАТО вырос более чем вдвое между 2015-19 и 2020-2024 годами (+105 процентов). США поставили 64 процента этого оружия, что значительно больше, чем в 2015-2019 годах (52 процента). Другими основными поставщиками были Франция и Южная Корея (по 6,5 процента каждая), Германия (4,7 процента) и Израиль (3,9 процента).

"Учитывая все более воинственную россию и трансатлантические отношения во время первого президентства Трампа, европейские страны НАТО предприняли меры, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта оружия и укрепить европейскую оборонную промышленность, - сказал Питер Веземан, старший научный сотрудник программы поставок оружия SIPRI. - Но трансатлантические отношения в поставках оружия имеют глубокие корни. Импорт из США вырос, и европейские страны НАТО имеют почти 500 боевых самолетов и много другого оружия, которое все еще заказывается в США".

США продолжают увеличивать свою долю в экспорте оружия, тогда как российский экспорт падает

Экспорт оружия США вырос на 21 процент между 2015-2019 и 2020-2024 годами, а их доля в мировом экспорте оружия увеличилась с 35 до 43 процентов. В 2020-2024 годах США поставляли основное оружие в 107 стран.

Впервые за два десятилетия наибольшая доля экспорта оружия США в 2020-2024 годах приходилась на Европу (35 процентов), а не на Ближний Восток (33 процента). Тем не менее, крупнейшим получателем американского оружия была Саудовская Аравия (12 процентов экспорта американского оружия).

"США находятся в уникальном положении, когда речь идет об экспорте оружия. Их доля в мировом экспорте оружия составляет 43 процента, что более чем в четыре раза превышает долю следующего по величине экспортера Франции, - сказал Мэттью Джордж. - США продолжают оставаться поставщиком передовых средств дальнего удара, таких как боевые самолеты".

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В отличие от США, экспорт оружия из россии резко упал (- 64 процента) между 2015-19 и 2020-2024 годами. Падение началось еще до полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года: в 2020 и 2021 годах объемы экспорта были значительно меньше, чем в любой год за предыдущие два десятилетия.

"Война против Украины еще больше ускорила падение российского экспорта оружия, поскольку на поле боя нужно больше оружия, торговые санкции усложняют производство и продажу оружия россии, а США и их союзники давят на государства, чтобы они не покупали российское оружие, - сказал Питер Веземан. - Двое важнейших отношений россии в торговле оружием уже ослабли к 2022 году: Индия все больше отдает предпочтение другим поставщикам, а Китай получает больше оружия из своей развивающейся оборонной промышленности".

В 2020-2024 годах россия поставила основные вооружения 33 государствам. Две трети российского экспорта оружия приходилось на три страны: Индию (38 процентов), Китай (17 процентов) и Казахстан (11 процентов).

В 2020-2024 годах Франция стала вторым в мире поставщиком оружия, поставив оружие в 65 государств. Французский экспорт основных вооружений в другие европейские государства почти утроился между 2015-19 и 2020-24 годами (+187 процентов). В основном это произошло из-за поставок боевой авиации в Грецию и Хорватию, а также поставок оружия в Украину после полномасштабного вторжения россии в 2022 году, отмечают в SIPRI.

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Тем не менее, Индия получила наибольшую долю французского экспорта оружия (28 процентов) - почти вдвое больше, чем доля, которую получили все европейские получатели вместе (15 процентов). Вторым крупнейшим получателем оружия из Франции был Катар (9,7 процента французского экспорта оружия).

В 2020-2024 годах Китай был четвертым крупнейшим экспортером оружия, на долю которого приходилось 5,9 процента мирового экспорта оружия. Несмотря на усилия Китая увеличить экспорт оружия, многие крупные импортеры не покупают китайское оружие по политическим причинам.

Индия была вторым по величине импортером оружия в мире, а ее импорт отражал предполагаемую угрозу как со стороны Китая, так и Пакистана. Однако ее импорт сократился на 9,3 процента между 2015-19 и 2020-2024 годами. Наибольшая доля индийского импорта оружия (36 процентов) поступала из россии, что значительно меньше, чем в 2015-2019 годах (55 процентов) и 2010-2014 годах (72 процента). Импорт оружия Пакистаном вырос на 61 процент между 2015-19 и 2020-2024 годами. Китай стал еще более доминирующим поставщиком, на который приходится 81 процент импорта оружия Пакистаном в 2020-2024 годах по сравнению с 74 процентами в 2015-19 годах.

С резким падением импорта оружия Китаем и заметным сокращением импорта Тайванем (- 27 процентов) и Южной Кореей (- 24 процента) импорт оружия государствами Восточной Азии сократился на 22 процента между 2015-19 и 2020-2024 годами. Япония (+93 процента) была единственной страной Восточной Азии, где наблюдалось увеличение импорта оружия.

"Северная Корея экспортировала в россию артиллерию и ракеты для использования в Украине. Этим обе страны нарушили санкции ООН в отношении Северной Кореи", - указывается в отчете.

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