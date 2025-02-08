Во Франции показали кадры подготовки украинских пилотов на Mirage 2000
Киев • УНН
Генеральный штаб ВС Франции опубликовал кадры обучения украинских военных пилотов на истребителях Mirage 2000. Это часть программы поддержки Украины французскими вооруженными силами.
Генеральный штаб вооруженных сил Франции показал видео по подготовке украинских пилотов на истребителях Mirage 2000, которые недавно передали Украине, пишет УНН.
Детали
"Миссия выполнена! Дальнейший шаг в поддержке Вооруженных сил Украины по трансформации личного состава на Mirage 2000-5 французскими вооруженными силами. Конкретная иллюстрация решимости Франции поддержать Минобороны Украины во всех областях", - говорится в подписи к видео в X Генштаба ВС Франции.
Украина получила первые истребители Mirage 2000 и F-16 - Минобороны06.02.25, 15:56 • 53936 просмотров