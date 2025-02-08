Во Франции показали кадры подготовки украинских пилотов на Mirage 2000

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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 105498 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 113461 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 118188 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 122073 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 114980 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 137575 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 109915 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

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Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 130157 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 112111 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

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Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 141984 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Франции показали кадры подготовки украинских пилотов на Mirage 2000

Во Франции показали кадры подготовки украинских пилотов на Mirage 2000

Киев  •  УНН

 • 6195 просмотра

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Генеральный штаб ВС Франции опубликовал кадры обучения украинских военных пилотов на истребителях Mirage 2000. Это часть программы поддержки Украины французскими вооруженными силами.

Генеральный штаб вооруженных сил Франции показал видео по подготовке украинских пилотов на истребителях Mirage 2000, которые недавно передали Украине, пишет УНН.

Детали

"Миссия выполнена! Дальнейший шаг в поддержке Вооруженных сил Украины по трансформации личного состава на Mirage 2000-5 французскими вооруженными силами. Конкретная иллюстрация решимости Франции поддержать Минобороны Украины во всех областях", - говорится в подписи к видео в X Генштаба ВС Франции.

Украина получила первые истребители Mirage 2000 и F-16 - Минобороны06.02.25, 15:56 • 53936 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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