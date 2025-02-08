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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У Франції показали кадри підготовки українських пілотів на Mirage 2000

У Франції показали кадри підготовки українських пілотів на Mirage 2000

Київ • УНН

 • 71792 перегляди

Генеральний штаб ЗС Франції опублікував кадри навчання українських військових пілотів на винищувачах Mirage 2000. Це частина програми підтримки України французькими збройними силами.

Генеральний штаб збройних сил Франції показав відео з підготовки українських пілотів на винищувачах Mirage 2000, які нещодавно передали Україні, пише УНН.

Деталі

"Місія виконана! Подальший крок у підтримці Збройних сил України з трансформації особового складу на Mirage 2000-5 французькими збройними силами. Конкретна ілюстрація рішучості Франції підтримати Міноборони України у всіх областях", - ідеться у підписі до відео у X Генштабу ЗС Франції.

Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 та F-16 - Міноборони06.02.25, 15:56 • 56809 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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