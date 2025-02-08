У Франції показали кадри підготовки українських пілотів на Mirage 2000

Генеральний штаб збройних сил Франції показав відео з підготовки українських пілотів на винищувачах Mirage 2000, які нещодавно передали Україні, пише УНН.

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"Місія виконана! Подальший крок у підтримці Збройних сил України з трансформації особового складу на Mirage 2000-5 французькими збройними силами. Конкретна ілюстрація рішучості Франції підтримати Міноборони України у всіх областях", - ідеться у підписі до відео у X Генштабу ЗС Франції.

Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 та F-16 - Міноборони