У Франції показали кадри підготовки українських пілотів на Mirage 2000
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗС Франції опублікував кадри навчання українських військових пілотів на винищувачах Mirage 2000. Це частина програми підтримки України французькими збройними силами.
Генеральний штаб збройних сил Франції показав відео з підготовки українських пілотів на винищувачах Mirage 2000, які нещодавно передали Україні, пише УНН.
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"Місія виконана! Подальший крок у підтримці Збройних сил України з трансформації особового складу на Mirage 2000-5 французькими збройними силами. Конкретна ілюстрація рішучості Франції підтримати Міноборони України у всіх областях", - ідеться у підписі до відео у X Генштабу ЗС Франції.
Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 та F-16 - Міноборони06.02.25, 15:56 • 56809 переглядiв