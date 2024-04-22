SIPRI оценил влияние военной помощи Украине на разрыв в расходах с россией

Военная помощь Украине в 2023 году сократила разрыв в расходах с россией, утверждают в новом отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет УНН.

Детали

Военные расходы Украины в 2023 году составляли 59% от российских. Однако в течение года Украина также получила не менее 35 миллиардов долларов военной помощи, в том числе 25,4 миллиарда долларов от США. В совокупности эта помощь и собственные военные расходы Украины были эквивалентны примерно 91% расходов россии - говорится в отчете SIPRI.

Как отмечается в отчете, "Украина заняла восьмое место по величине расходов в 2023 году после роста расходов на 51% и до 64,8 миллиарда долларов". "Военное бремя (военные расходы как доля валового внутреннего продукта, ВВП) Украины составило 37% и достигло 58% от общего объема государственных расходов", - сообщили аналитики.

"В 2023 году военные расходы россии увеличились на 24%, достигнув, по оценкам, 109 миллиардов долларов, что на 57% больше, чем в 2014 году, когда россия аннексировала Крым. В 2023 году военные расходы россии составляли 16% от общего объема государственных расходов, а ее военное бремя (военные расходы как доля валового внутреннего продукта, ВВП) составляло 5,9%", - сказано в отчете.

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