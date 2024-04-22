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SIPRI оценил влияние военной помощи Украине на разрыв в расходах с россией
В 2023 году военные расходы Украины вместе с полученной военной помощью составляли около 91% от военных расходов России в размере $109 млрд, оценивают в SIPRI.
Курс валют на 22 апреля: доллар вырос на 18 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 18 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,7879 UAH/USD.
Буданов: россия накопила морской компонент ракет
россия накопила морской компонент ракет и тактического ракетного вооружения, но пока не применяет его активно, считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.
В Луганской области оккупанты нанесли авиаудар по Невскому, в оккупированном Алчевске не хватает лекарств для "скорой" - ОВА
В Луганской области оккупанты нанесли авиаудар по Невскому, а подрядчики бросают рабочих в оккупированных Северодонецке и Рубежном, в Алчевске не хватает медикаментов для скорой помощи.
С середины мая Украину ждет тяжелая ситуация - Буданов
С середины мая Украина столкнется со сложной ситуацией , считает руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины.
россияне в Херсонской области попали в медицинское и образовательные учреждения, среди раненых есть ребенок - ОВА
российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, медицинское учреждение, школу, детский сад, автомобили и газопровод, ранив 3 человек, в том числе ребенка.
Враг ночью обстрелял одну из общин Сумщины
российские войска ночью обстреляли Середино-Будскую общину в Сумской области, в результате чего произошел один взрыв.
Над Одесской областью утром уничтожен российский беспилотник-разведчик - Силы обороны Юга
Утром в Одесской области был сбит российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".
Армия рф убила одного жителя Донетчины, еще шестерых ранила
21 апреля один житель Донетчины погиб и шестеро получили ранения в результате российских обстрелов.
Из-за ракетного удара рф по Харькову пострадал 19-летний гражданский - ОВА
В результате вражеского ракетного обстрела Харькова пострадал 19-летний мирный житель, а около 15 населенных пунктов области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, в частности Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие, а в Волчанске в результате обстрела из реактивных систем залпового огня был поврежден дом.