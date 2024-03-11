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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина на фоне войны стала крупнейшим импортером оружия в Европе - SIPRI

Украина на фоне войны стала крупнейшим импортером оружия в Европе - SIPRI

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 09:49  •  11342 просмотра

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Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019-2023 годах благодаря военной помощи по меньшей мере 30 государств после вторжения россии в феврале 2022 года, импорт оружия в Европу увеличился на 94% по сравнению с 2014-2018 годами.

Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе в 2019-2023 годах, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном докладе, пишет УНН.

Детали

"Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019-2023 годах и четвертым по величине в мире после того, как с февраля 2022 года не менее 30 государств поставили Украине основные виды вооружения в качестве военной помощи", - сообщили в SIPRI.

Доля страны в глобальном импорте оружия составила 4,9% в 2019-2023 годах по сравнению с 0,1% в 2014-2018 годах. При этом общий рост военного импорта в 2019-2023 годах против периода 2014-2018 годов составил рекордные 6633%. Доля США в импорте Украине вооружений в 2019-2023 годах, как сообщается, составила 39%, за ними следуют Германия (14%) и Польша (13%.).

В отчете также указано, что в целом пятеркой крупнейших импортеров оружия в 2019-2023 годах были Индия, Саудовская Аравия, Катар, Украина и Пакистан.

При этом импорт оружия европейскими государствами в 2019-2023 годах в целом был на 94% выше, чем в 2014-2018 годах. 

55% импорта оружия европейскими государствами, которое было поставлено США в 2019-2023 годах, было существенным увеличением по сравнению с 35% в 2014-2018 годах. Следующими крупнейшими поставщиками в регион были Германия и Франция, на долю которых пришлось 6,4% и 4,6% импорта соответственно.

"Поскольку заказано много дорогостоящего оружия, в том числе около 800 боевых самолетов и боевых вертолетов, европейский импорт оружия, вероятно, останется на высоком уровне, - сказал старший научный сотрудник программы передачи оружия SIPRI Питер Веземан. - За последние два года мы также наблюдали гораздо больший спрос на системы противовоздушной обороны в Европе, вызванный ракетной кампанией россии против Украины".

SIPRI: Китай за год нарастил ядерный арсенал за год12 июня 2023, 07:05 • 647812 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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